బంగ్లాదేశ్లో ఆగని దారుణాలు: దుండగుల దాడిలో గాయపడ్డ హిందూ వ్యాపారి మృతి
బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీ హిందువులపై దాడులు కొనసాగుతున్నాయి.
బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీ హిందువులపై దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా, దుండగుల దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఖోకన్ చంద్ర దాస్ (50) అనే హిందూ వ్యాపారి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు. ఈ ఘటన బంగ్లాదేశ్లోని హిందూ సమాజంలో తీవ్ర భయాందోళనలు రేకెత్తిస్తోంది.
ఘటన నేపథ్యం:
ఖోకన్ చంద్ర దాస్ క్యూర్బంగా బజార్లో ఔషధాలు మరియు మొబైల్ బ్యాంకింగ్ వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నారు. కొద్దిరోజుల క్రితం రాత్రి పూట దుకాణం మూసివేసి ఆటోలో ఇంటికి వెళ్తుండగా ఈ ఘాతుకం జరిగింది.
మార్గమధ్యలో ఆటోను అడ్డగించిన దుండగులు, చంద్ర దాస్పై పదునైన ఆయుధాలతో విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. దాడి చేయడమే కాకుండా, ఆయన తలపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు. ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి ఆయన మండుతున్న శరీరంతోనే సమీపంలోని చెరువులోకి దూకారు.
స్థానికులు ఆయనను ఆస్పత్రికి తరలించగా, శరీరంలో మెజారిటీ భాగం కాలిపోవడంతో చికిత్స పొందుతూ తాజాగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఆందోళనకర పరిస్థితులు:
ఖోకన్ భార్య సీమా దాస్ మాట్లాడుతూ.. తమకు ఎవరితోనూ శత్రుత్వం లేదని, తన భర్తను ఎందుకు చంపారో తెలియదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బంగ్లాదేశ్లో ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ వరుసగా హిందువులను లక్ష్యం చేసుకోవడం కలకలం రేపుతోంది.
ఇటీవల కాలంలో దీపూదాస్, సామ్రాట్, బజేంద్ర బిశ్వాస్ అనే హిందువులు వేర్వేరు దాడుల్లో మరణించారు. ఇప్పుడు ఖోకన్ చంద్ర దాస్ మరణంతో ఈ జాబితా మరింత పెరిగింది. ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్లో రాజకీయ ఉద్రిక్తతల నడుమ మైనారిటీల భద్రత ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.