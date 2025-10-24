  • Menu
Home  > ప్రపంచం

H-1B Visa: హెచ్‌-1బీ వీసాలపై వైట్‌హౌస్ సంచలన ప్రకటన

H-1B Visa: హెచ్‌-1బీ వీసాలపై వైట్‌హౌస్ సంచలన ప్రకటన
x
Highlights

అమెరికాలో హెచ్‌-1బీ వీసా ఫీజు లక్ష డాలర్లకు పెరిగిన నేపథ్యంలో వైట్‌హౌస్ సంచలన ప్రకటన. మోసాల ఆరోపణలు, కోర్టు పోరాటం, ఫీజు రాయితీలు, ఎఫ్‌-1, ఎల్‌-1 వీసాదారుల సమాచారం.

వైట్‌హౌస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

వాషింగ్టన్‌: అమెరికా హెచ్‌-1బీ వీసా(H-1B Visa) వ్యవస్థలో మోసాలు జరుగుతున్నాయని వైట్‌హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలీనా లివిట్ తెలిపారు. ఈ వ్యవహారంపై కోర్టులో పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు.

ట్రంప్‌ నిర్ణయం: ఫీజు లక్ష డాలర్లకు పెంపు

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్ హెచ్‌-1బీ వీసా ఫీజును లక్ష డాలర్లకు (దాదాపు రూ. 88 లక్షలు) పెంచారు. ఈ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా కొన్ని పిటీషన్లు కోర్టులో దాఖలు చేయబడ్డాయి.

లివిట్ వ్యాఖ్యానించినట్లు,

  1. హెచ్‌-1బీ వీసాలు అమెరికన్ వేతనాలను తగ్గిస్తున్నాయి.
  2. ట్రంప్ నిర్ణయం ద్వారా వీసా వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తున్నారు.
  3. కోర్టులో వచ్చిన వ్యాజ్యాలను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు.
  4. అమెరికన్ కార్మికులకు అవకాశాలు కల్పించడం, వీసా వ్యవస్థ బలోపేతం ప్రధాన లక్ష్యం.

కోర్టు సవాళ్లు

  1. అమెరికా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ట్రంప్‌ నిర్ణయాన్ని కోర్టులో సవాల్ చేసింది.
  2. పలు ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించాయి.
  3. ట్రంప్ నిర్ణయం సంక్లిష్టమైన వీసా వ్యవస్థకు దెబ్బతీస్తుంది, వ్యాపారులపై ప్రభావం చూపుతుంది అని వారు వాదించారు.

ఫీజు రాయితీలు, USCIS మార్గదర్శకాలు

  1. USCIS కొత్త ఫీజు చెల్లింపు పోర్టల్ ప్రవేశపెట్టింది.
  2. రసీదు సమర్పించిన దరఖాస్తుదారులు మాత్రమే తదుపరి అడుగులు వేయగలరు.
  3. ఎఫ్‌-1, ఎల్‌-1 వీసాదారులు, ప్రస్తుత హెచ్‌-1బీ హోదా కోసం దరఖాస్తు చేసే వారు లక్ష డాలర్లు చెల్లించవలసిన అవసరం లేదు.
  4. అమెరికా వెలుపల ఉన్న కొత్త అభ్యర్థులు మాత్రమే కొత్త ఫీజు చెల్లించాలి.
  5. హోదా మార్పు లేదా స్టే పొడిగింపునకు దరఖాస్తుదారుడు అర్హుడా కాదా అన్నది కంపెనీ యజమాని నిర్ణయించాల్సి ఉంటుంది.

హై లెవెల్ సమీక్ష

హెచ్‌-1బీ వీసా వ్యవస్థలో జరిగిన మోసాలు, ఫీజు పెంపు, కోర్టు సవాళ్లు వంటి అంశాలు అమెరికా ఉద్యోగ వ్యవస్థ, అంతర్జాతీయ ప్రొఫెషనల్స్‌పై ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. వైట్‌హౌస్ స్పష్టంగా సమగ్ర న్యాయ పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉందని తెలిపింది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick