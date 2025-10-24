H-1B Visa: హెచ్-1బీ వీసాలపై వైట్హౌస్ సంచలన ప్రకటన
అమెరికాలో హెచ్-1బీ వీసా ఫీజు లక్ష డాలర్లకు పెరిగిన నేపథ్యంలో వైట్హౌస్ సంచలన ప్రకటన. మోసాల ఆరోపణలు, కోర్టు పోరాటం, ఫీజు రాయితీలు, ఎఫ్-1, ఎల్-1 వీసాదారుల సమాచారం.
వైట్హౌస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
వాషింగ్టన్: అమెరికా హెచ్-1బీ వీసా(H-1B Visa) వ్యవస్థలో మోసాలు జరుగుతున్నాయని వైట్హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలీనా లివిట్ తెలిపారు. ఈ వ్యవహారంపై కోర్టులో పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు.
ట్రంప్ నిర్ణయం: ఫీజు లక్ష డాలర్లకు పెంపు
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్-1బీ వీసా ఫీజును లక్ష డాలర్లకు (దాదాపు రూ. 88 లక్షలు) పెంచారు. ఈ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా కొన్ని పిటీషన్లు కోర్టులో దాఖలు చేయబడ్డాయి.
లివిట్ వ్యాఖ్యానించినట్లు,
- హెచ్-1బీ వీసాలు అమెరికన్ వేతనాలను తగ్గిస్తున్నాయి.
- ట్రంప్ నిర్ణయం ద్వారా వీసా వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తున్నారు.
- కోర్టులో వచ్చిన వ్యాజ్యాలను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు.
- అమెరికన్ కార్మికులకు అవకాశాలు కల్పించడం, వీసా వ్యవస్థ బలోపేతం ప్రధాన లక్ష్యం.
కోర్టు సవాళ్లు
- అమెరికా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ట్రంప్ నిర్ణయాన్ని కోర్టులో సవాల్ చేసింది.
- పలు ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించాయి.
- ట్రంప్ నిర్ణయం సంక్లిష్టమైన వీసా వ్యవస్థకు దెబ్బతీస్తుంది, వ్యాపారులపై ప్రభావం చూపుతుంది అని వారు వాదించారు.
ఫీజు రాయితీలు, USCIS మార్గదర్శకాలు
- USCIS కొత్త ఫీజు చెల్లింపు పోర్టల్ ప్రవేశపెట్టింది.
- రసీదు సమర్పించిన దరఖాస్తుదారులు మాత్రమే తదుపరి అడుగులు వేయగలరు.
- ఎఫ్-1, ఎల్-1 వీసాదారులు, ప్రస్తుత హెచ్-1బీ హోదా కోసం దరఖాస్తు చేసే వారు లక్ష డాలర్లు చెల్లించవలసిన అవసరం లేదు.
- అమెరికా వెలుపల ఉన్న కొత్త అభ్యర్థులు మాత్రమే కొత్త ఫీజు చెల్లించాలి.
- హోదా మార్పు లేదా స్టే పొడిగింపునకు దరఖాస్తుదారుడు అర్హుడా కాదా అన్నది కంపెనీ యజమాని నిర్ణయించాల్సి ఉంటుంది.
హై లెవెల్ సమీక్ష
హెచ్-1బీ వీసా వ్యవస్థలో జరిగిన మోసాలు, ఫీజు పెంపు, కోర్టు సవాళ్లు వంటి అంశాలు అమెరికా ఉద్యోగ వ్యవస్థ, అంతర్జాతీయ ప్రొఫెషనల్స్పై ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. వైట్హౌస్ స్పష్టంగా సమగ్ర న్యాయ పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉందని తెలిపింది.