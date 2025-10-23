H-1B Visa: అమెరికాలో కలకలం — హెచ్-1బీ వీసాపై లక్ష డాలర్ల ఫీజు పెంపు నిర్ణయం వెనక్కి తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ సభ్యుల లేఖ!
హెచ్-1బీ వీసా ఫీజు లక్ష డాలర్లకు పెంచిన నిర్ణయం అమెరికాలో సంచలనం సృష్టించింది, US కాంగ్రెస్ సభ్యులు ట్రంప్ను ఫీజు వెనక్కి తీసుకోవాలని లేఖ రాశారు, స్టార్టప్లు, భారతీయ నైపుణ్య వలసదారులు, ఆవిష్కరణలపై ప్రభావం.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Donald Trump) ఇటీవల ప్రకటించిన హెచ్-1బీ వీసా (H-1B Visa) ఫీజును లక్ష డాలర్లకు పెంచే నిర్ణయంపై అమెరికాలోనే తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. తాజాగా అమెరికా చట్టసభ సభ్యులు (US Congress Members) ట్రంప్, వాణిజ్య మంత్రి లుట్నిక్కు లేఖ రాసి ఈ నిర్ణయాన్ని వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
డెమోక్రటిక్, రిపబ్లికన్ పార్టీలకు చెందిన ఏడుగురు కాంగ్రెస్ సభ్యులు ఈ లేఖను పంపారు. వారు హెచ్-1బీ వీసా ఫీజు పెంపు వల్ల వీసా దుర్వినియోగం ఆగదని, దీని బదులుగా అమెరికాలోని స్టార్టప్ కంపెనీలు, ఆవిష్కరణలు తీవ్ర ప్రభావంకు గురవుతాయని హెచ్చరించారు.
స్టార్టప్లకు ఎదురవుతున్న కష్టాలు
కాంగ్రెస్ సభ్యులు పేర్కొన్నదేమిటంటే, హెచ్-1బీ వీసా ఫీజు పెరగడం వల్ల చిన్న కంపెనీలు కొత్త నియామకాలను నిలిపివేస్తున్నాయి. పెద్ద సంస్థలు ఈ భారం భరించగలిగినా, స్టార్టప్లు మాత్రం భారీ నష్టాన్ని చవిచూస్తున్నాయని తెలిపారు.
దీని ప్రభావంగా అమెరికాలో ప్రాజెక్టులు విదేశాలకు తరలిపోవడం ప్రారంభమైందని, ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రమాదకరమని వ్యాఖ్యానించారు.
‘ఆధునిక బానిసత్వం’గా అభివర్ణన
కొంతమంది సభ్యులు ఈ నిర్ణయాన్ని **“ఆధునిక బానిసత్వానికి చెల్లుచీటీ”**గా పేర్కొన్నారు. అమెరికన్ కంపెనీలు తక్కువ జీతాలతో విదేశీయులను నియమించుకునే ఆవుట్సోర్సింగ్ సంస్థలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి అని సూచించారు.
అధిక నైపుణ్యం కలిగిన వలసదారులు అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు బలమని, వారు స్థానిక పౌరులకు అవకాశాలను విస్తరించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని తెలిపారు.
కాంగ్రెస్కు ట్రంప్కు చేసిన విజ్ఞప్తి
సభ్యులు తమ లేఖలో ట్రంప్ అధ్యక్షుడిని కోరుతూ —
“వలస వ్యవస్థను ఆధునికీకరించేందుకు కాంగ్రెస్తో కలిసి పనిచేయాలి. హెచ్-1బీ వీసా ఫీజు పెంపు సరైన నిర్ణయం కాదు, ఇది అమెరికా ఆవిష్కరణ శక్తిని బలహీనపరుస్తుంది” అని పేర్కొన్నారు.
ట్రంప్ ప్రకటన, వైట్హౌస్ వివరణ
ట్రంప్ తీసుకున్న హెచ్-1బీ వీసా ఫీజు పెంపు నిర్ణయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. అయితే వైట్హౌస్ తర్వాత స్పష్టతనిచ్చింది — ఈ $100,000 ఫీజు వార్షిక రుసుము కాదు, కేవలం ఒకసారిగా దరఖాస్తు సమయంలో చెల్లించాల్సిన వన్టైమ్ ఫీజు అని తెలిపింది.
ఇక, అమెరికా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కోర్టును ఆశ్రయించడంతో, ట్రంప్ ప్రభుత్వం కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. వాటి ప్రకారం, విదేశాల నుంచి నేరుగా హెచ్-1బీ వీసాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే వారు మాత్రమే ఈ ఫీజు చెల్లించాలి.
సారాంశం
హెచ్-1బీ వీసా ఫీజు పెంపు నిర్ణయం అమెరికాలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. కాంగ్రెస్ సభ్యులు దీన్ని ఆవిష్కరణలపై దెబ్బ, స్టార్టప్లపై భారం, భారతీయ నైపుణ్య వలసదారులపై అన్యాయంగా పేర్కొంటున్నారు. ఇప్పుడు ట్రంప్ ఈ నిర్ణయంపై పునరాలోచన చేస్తారా అనే దానిపై అందరి చూపు ఉంది.