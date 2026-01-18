Greenland Row: Donald Trump యూరప్ దేశాలపై 10 శాతం అదనపు సుంకాలు.. జూన్ నాటికి దక్కకపోతే 25 శాతమే!
గ్రీన్లాండ్ కొనుగోలు వివాదం ముదురుతోంది! డెన్మార్క్, ఫ్రాన్స్, యూకే దేశాలపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ 10 శాతం అదనపు సుంకాలు విధించారు. జూన్ కల్లా ద్వీపం దక్కకపోతే 25 శాతం ఫైన్ తప్పదని హెచ్చరిక.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గ్రీన్లాండ్ విషయంలో తన పంతాన్ని నెగ్గించుకోవడానికి ఆర్థిక యుద్ధానికి తెరలేపారు. గ్రీన్లాండ్ను అమెరికాకు విక్రయించే ప్రసక్తే లేదని తేల్చిచెప్పిన డెన్మార్క్, దానికి మద్దతు ఇస్తున్న ఇతర యూరోపియన్ దేశాలపై ట్రంప్ సుంకాల అస్త్రాన్ని ప్రయోగించారు.
ఫిబ్రవరి 1 నుంచే విధింపు..
డెన్మార్క్, బ్రిటన్ (UK), ఫ్రాన్స్ వంటి కీలక దేశాల నుంచి అమెరికాకు దిగుమతి అయ్యే సరుకులపై 10 శాతం అదనపు సుంకాన్ని విధిస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు.
అమలు: ఫిబ్రవరి 1, 2026 నుంచి ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తుంది.
డెడ్ లైన్: ఒకవేళ జూన్ 1 నాటికి గ్రీన్లాండ్ కొనుగోలుపై స్పష్టమైన ఒప్పందం కుదరకపోతే, ఈ సుంకాలను ఏకంగా 25 శాతానికి పెంచుతానని ఆయన తన 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా హెచ్చరించారు.
గ్రీన్లాండ్ ఎందుకు అంత ముఖ్యం?
ట్రంప్ దృష్టిలో గ్రీన్లాండ్ కేవలం ఒక మంచు ద్వీపం మాత్రమే కాదు.
- ఖనిజ సంపద: ఇక్కడ అపారమైన అరుదైన ఖనిజాలు, చమురు నిల్వలు ఉన్నాయి.
- జాతీయ భద్రత: భౌగోళికంగా ఇది అమెరికా రక్షణ వ్యవస్థకు అత్యంత కీలకం. ఈ భూభాగం అమెరికా నియంత్రణలో లేకపోవడం ఆమోదయోగ్యం కాదని ట్రంప్ పదేపదే వాదిస్తున్నారు.
యూరప్ దేశాల ప్రతిఘటన
ట్రంప్ నిర్ణయంపై యూరోపియన్ యూనియన్ (EU) తీవ్రంగా స్పందించింది.
భాగస్వామ్యానికి ముప్పు: యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్ ఈ సుంకాల విధింపును అమెరికా-యూరప్ మధ్య దశాబ్దాల మైత్రికి ప్రమాదమని హెచ్చరించారు.
సైనిక బలగం: డెన్మార్క్ ప్రభుత్వం తన మిత్రదేశాల సాయంతో గ్రీన్లాండ్ భూభాగంలో సైనిక ఉనికిని పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించి ట్రంప్కు సవాల్ విసిరింది.
డెన్మార్క్లో మిన్నంటిన నిరసనలు
మరోవైపు, గ్రీన్లాండ్ అమ్మకానికి లేదని డెన్మార్క్ రాజధాని కోపెన్హాగన్లో వేలాది మంది ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చి నిరసన తెలుపుతున్నారు. "గ్రీన్లాండ్ ఇప్పటికే గొప్పగా ఉంది (Greenland is already great)", "మా భవిష్యత్తును మేమే నిర్మించుకుంటాం" అనే నినాదాలతో ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ ట్రంప్ దూకుడును వ్యతిరేకిస్తున్నారు.