  • Menu
Home  > ప్రపంచం

Sushila Karki: నేపాల్‌ తాత్కాలిక ప్రధానిగా సుశీలా కర్కీ

Sushila Karki: నేపాల్‌ తాత్కాలిక ప్రధానిగా సుశీలా కర్కీ
x

Sushila Karki: నేపాల్‌ తాత్కాలిక ప్రధానిగా సుశీలా కర్కీ

Highlights

Sushila Karki: అవినీతికి వ్యతిరేకంగా నేపాల్‌లో కొనసాగుతున్న ఉద్యమం హింసాత్మక ఘటనలకు దారితీయడంతో ప్రధాని కేపీ శర్మ, సహా పలువురు మంత్రులు తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు.

Sushila Karki: అవినీతికి వ్యతిరేకంగా నేపాల్‌లో కొనసాగుతున్న ఉద్యమం హింసాత్మక ఘటనలకు దారితీయడంతో ప్రధాని కేపీ శర్మ, సహా పలువురు మంత్రులు తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు. దీంతో కొత్త సారథిని ఎన్నుకునేందుకు జనరేషన్ జన్-జెడ్ ఉద్యమకారులు ప్రయత్నాలు చేశారు. దాదాపు 5వేల మందితో సమావేశమై మంతనాలు జరిపారు.

ఖాట్మాండ్ మేయర్ బాలెన్ షాను తొలుత పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పటికీ ఆయన నుంచి స్పందన రాలేదన్నారు. దీంతో మాజీ చీఫ్ జస్టిస్ సుశీలా కర్కీతో జెన్-జెడ్ ఉద్యమకారులు చర్చలు జరిపారు. తాత్కాలిక సారథిగా బాధ్యతలు స్వీకరించేందుకు ఆమె గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. నేపాల్‌లో శాంతి స్థాపన లక్ష్యంగా పనిచేస్తానని మాజీ చీఫ్ జస్టిస్ సుశీలా కర్కీ తెలిపారు.


Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick