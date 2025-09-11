Sushila Karki: నేపాల్ తాత్కాలిక ప్రధానిగా సుశీలా కర్కీ
Highlights
Sushila Karki: అవినీతికి వ్యతిరేకంగా నేపాల్లో కొనసాగుతున్న ఉద్యమం హింసాత్మక ఘటనలకు దారితీయడంతో ప్రధాని కేపీ శర్మ, సహా పలువురు మంత్రులు తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు.
Sushila Karki: అవినీతికి వ్యతిరేకంగా నేపాల్లో కొనసాగుతున్న ఉద్యమం హింసాత్మక ఘటనలకు దారితీయడంతో ప్రధాని కేపీ శర్మ, సహా పలువురు మంత్రులు తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు. దీంతో కొత్త సారథిని ఎన్నుకునేందుకు జనరేషన్ జన్-జెడ్ ఉద్యమకారులు ప్రయత్నాలు చేశారు. దాదాపు 5వేల మందితో సమావేశమై మంతనాలు జరిపారు.
ఖాట్మాండ్ మేయర్ బాలెన్ షాను తొలుత పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పటికీ ఆయన నుంచి స్పందన రాలేదన్నారు. దీంతో మాజీ చీఫ్ జస్టిస్ సుశీలా కర్కీతో జెన్-జెడ్ ఉద్యమకారులు చర్చలు జరిపారు. తాత్కాలిక సారథిగా బాధ్యతలు స్వీకరించేందుకు ఆమె గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. నేపాల్లో శాంతి స్థాపన లక్ష్యంగా పనిచేస్తానని మాజీ చీఫ్ జస్టిస్ సుశీలా కర్కీ తెలిపారు.
Next Story