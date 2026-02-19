  • Menu
కరాచీలో పేలుడు, పిల్లలు సహా 16 మంది మృతి

Fire Accident in karachi leads 19 people death
కరాచీలో అగ్నిప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతంలో సహాయక చర్యలు  

రంజాన్ మాసం తొలిరోజు వేడుకల సమయంలో పాకిస్తాన్ కరాచీలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఒక భవనంలో వంట గ్యాస్ పేలడంతో 19 మంది మరణించారు. వీరిలో పిల్లలు కూడా ఉన్నారు.

పాకిస్తాన్‌లోని కరాచీలో భారీ పేలుడు సంభవించి, పిల్లలు సహా 16 మంది మృతి చెందారు. నివాస భవనంలో గ్యాస్ లీక్ కారణంగా సంభవించిన శక్తివంతమైన ఈ పేలుడులో మరో 14 మంది గాయపడ్డారు. పాకిస్తాన్‌లో రంజాన్ మాసం మొదటి రోజు జరుపుకుంటున్న ఓల్డ్ సోల్జర్ బజార్ ప్రాంతంలోని భవనం మొదటి అంతస్తులో పెద్ద పేలుడు సంభవించింది. ఒక్కసారిగా భవనం మంటల్లో చిక్కుకుంది. ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం, గ్యాస్ లీక్ కారణంగా పేలుడు సంభవించినట్టు తెలుస్తోంది.

రోజువారీ వినియోగం కోసం చాలా కుటుంబాలు ద్రవీకృత పెట్రోలియం గ్యాస్ (LPG) సిలిండర్లపై ఆధారపడుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. పేలుడు జరిగిన ప్రదేశం నుండి ఇప్పటివరకు 14 మృతదేహాలను ఆసుపత్రులకు తరలించామని, 14 మంది గాయపడిన వారు ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నారని వారు ధృవీకరించారు. గాయపడిన వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని చెబుతున్నారు.

పేలుడు కారణంగా భవనంలోని ఒక భాగం కూలిపోయింది. ఇంకా ఎవరైనా మృతదేహాలు ఉన్నాయా లేదా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారా అనేది తెలియరాలేదు. అటువంటి జాడల కోసం ఇంకా వెతుకుతున్నామని చీఫ్ ఫైర్ ఆఫీసర్ హుమాయున్ ఖాన్ తెలిపారు. మృతుల్లో రెండు నుంచి 17 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు గల కనీసం తొమ్మిది మంది పిల్లలు ఉన్నారు. గాయపడిన వారిలో ఏడుగురు పిల్లలు ఉన్నారు.

ఈమధ్య కాలంలో కరాచీలో సంభవించిన రెండో అతి పెద్ద విషాదంగా దీనిని చెప్పవచ్చు. గత నెలలో, సద్దర్ ప్రాంతంలోని హోల్‌సేల్, రిటైల్ మార్కెట్ అయిన గుల్ షాపింగ్ ప్లాజా బేస్‌మెంట్‌లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో కనీసం 79 మంది మరణించారు. అనేక మంది గాయపడ్డారు. ఆ విషాదం నుంచి బయటపడక ముందే సంభవించిన ఈ ఘోర ప్రమాదం కరాచీలో విషాదాన్ని నింపింది.

