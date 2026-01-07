Fidel Castro: 634సార్లు ప్రయత్నించి చంపలేకపోయారు.. అమెరికా వెన్నులో వణుకు పుట్టించిన క్యాస్ట్రో!
Fidel Castro: అతని సంకల్పం అణుబాంబుల కంటే శక్తివంతం.. అతని ఆలోచనలు మిస్సైళ్ల కంటే వేగవంతం.
Fidel Castro: అతని సంకల్పం అణుబాంబుల కంటే శక్తివంతం.. అతని ఆలోచనలు మిస్సైళ్ల కంటే వేగవంతం. అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు కేవలం 145 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఒక చిన్న ద్వీప దేశం నుంచి ప్రపంచ సామ్రాజ్యవాదాన్ని సవాల్ చేసిన ధీశాలి ఫిడెల్ క్యాస్ట్రో. సీఐఏ (CIA) వంటి దిగ్గజ గూఢచారి సంస్థలు అతన్ని హతమార్చడానికి ఏకంగా 634 సార్లు కుట్రలు పన్ని విఫలమయ్యాయంటే, ఆ నాయకుడి వెనుక ఉన్న ప్రజాబలం ఎలాంటిదో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
విప్లవానికి నాంది: బానిస సంకెళ్ల నుంచి విముక్తి వరకు
ఒకప్పుడు క్యూబా అంటే అమెరికా కంపెనీల అడ్డా. పంచదార మిల్లుల నుంచి చమురు నిల్వల వరకు అన్నీ అమెరికన్ల చేతుల్లోనే ఉండేవి. నియంత ఫుల్గెన్సియో బాటిస్టా పాలనలో ప్రజలు పేదరికంలో మగ్గుతుంటే, హవానా నగరంలోని క్యాసినోలు అమెరికన్ మాఫియాకు కాసుల వర్షం కురిపించేవి. ఈ దోపిడీపైనే క్యాస్ట్రో తిరుగుబాటు జెండా ఎగురవేశాడు.
1953: మోంకాడా బారాక్స్పై దాడి విఫలమైనా, విప్లవానికి విత్తనం పడింది.
1956: 82 మందితో 'గ్రాన్మా' పడవలో క్యూబా తీరానికి చేరిన క్యాస్ట్రో బృందంపై బాటిస్టా సైన్యం మెరుపుదాడి చేసింది. కేవలం 12 మంది మాత్రమే బతికారు. ఆ 12 మందే సియెరా అడవుల నుంచి ప్రపంచం గర్వించే విప్లవాన్ని సృష్టించారు. అందులోనే 'చెగువేరా' అనే మరో యోధుడు ఉద్భవించాడు.
1959: హవానా వీధుల్లోకి విప్లవ సైన్యం ప్రవేశించడంతో అమెరికా తొత్తు బాటిస్టా పారిపోయాడు.
అమెరికాకు పీడకలగా మారిన 'బే ఆఫ్ పిగ్స్'
క్యూబాను దెబ్బతీయాలని 1961లో అమెరికా వేసిన 'బే ఆఫ్ పిగ్స్' ప్లాన్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద పరాజయంగా మిగిలిపోయింది. అత్యాధునిక ఆయుధాలతో వచ్చిన అమెరికా మద్దతు దళాలను క్యూబా ప్రజలు కేవలం 72 గంటల్లోనే మట్టికరిపించారు. 1962 నాటి 'క్యూబన్ మిస్సైల్ క్రైసిస్' సమయంలో ప్రపంచం అణుయుద్ధం అంచున నిలిచినా, క్యాస్ట్రో మాత్రం తలవంచలేదు.
634 కుట్రలు.. అన్నీ విఫలమే!
విషపూరిత సిగార్లు, పేలే పెన్నులు, విషపు మిల్క్షేక్లు.. ఇలా క్యాస్ట్రోను చంపడానికి అమెరికా చేయని ప్రయత్నం లేదు. కానీ అతను ఒక వ్యక్తి కాదు, ఒక వ్యవస్థ. అందుకే అమెరికా ఇప్పటికీ క్యూబాపై ఆర్థిక ఆంక్షలు (Embargo) కొనసాగిస్తున్నా, ఆ చిన్న దేశం ఇప్పటికీ తన ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకుంటూనే ఉంది.
నేడు క్యాస్ట్రో ఉంటే..?
వెనిజులాలో అమెరికా నేరుగా జోక్యం చేసుకుంటున్న నేటి పరిస్థితుల్లో ప్రపంచానికి ఒకే ప్రశ్న ఎదురవుతోంది: "ఒకవేళ ఫిడెల్ క్యాస్ట్రో ఇప్పుడు బతికి ఉంటే అమెరికా ఇంత ధైర్యంగా లాటిన్ అమెరికాను తొక్కేసేదా?" క్యాస్ట్రో లేకపోయినా అతను రగిలించిన విప్లవ నిప్పురవ్వలు లాటిన్ అమెరికా అంతటా ఇంకా సజీవంగానే ఉన్నాయి.
అమెరికా ఎన్నో దేశాలను కూల్చి ఉండవచ్చు, ఎంతోమంది అధ్యక్షులను ఎత్తుకెళ్లి ఉండవచ్చు.. కానీ దశాబ్దాల పాటు తన ముక్కు కింద ఉన్న క్యూబాలో ఒక్క అడుగు కూడా వేయలేకపోయింది అంటే దానికి కారణం ఫిడెల్ క్యాస్ట్రో అనే అజేయమైన సిద్ధాంతం.