  • Menu
Home  > ప్రపంచం

Elon Musk: నా భాగస్వామికి భారతీయ మూలాలు, కుమారుడి పేరులో ‘శేఖర్’, ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించిన మస్క్‌

Elon Musk: నా భాగస్వామికి భారతీయ మూలాలు, కుమారుడి పేరులో ‘శేఖర్’, ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించిన మస్క్‌
x
Highlights

ఎలాన్‌ మస్క్‌ తన భాగస్వామి శివోన్‌ జిలిస్‌కు భారతీయ మూలాలు ఉన్నాయని, భారతీయ అమెరికన్‌ శాస్త్రవేత్త సుబ్రహ్మణ్యన్‌ చంద్రశేఖర్‌ గౌరవార్థం తన కుమారుడి పేరులో ‘శేఖర్’ పదం చేర్చినట్లు వెల్లడించారు. నిఖిల్‌ కామత్‌ పాడ్‌కాస్ట్‌లో మస్క్‌ చెప్పిన వైరల్‌ వ్యాఖ్యలు, ట్రెండింగ్‌ వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.

టెస్లా సీఈఓ ఎలాన్‌ మస్క్‌ (Elon Musk) తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను బయటపెట్టారు. జిరోదా సహ వ్యవస్థాపకుడు నిఖిల్‌ కామత్‌ పాడ్‌కాస్ట్‌ "WTF is?" లో పాల్గొన్న మస్క్‌ తన సహజీవన భాగస్వామి, కుటుంబ నేపథ్యం, పిల్లల పేర్ల వెనుకున్న కారణాలను వెల్లడించారు.

నా భాగస్వామికి భారతీయ మూలాలు ఉన్నాయి: మస్క్‌

మస్క్‌ మాట్లాడుతూ—

"మీకు తెలియకపోవచ్చు, కానీ నా భాగస్వామి శివోన్‌ జిలిస్‌కు భారతీయ మూలాలు ఉన్నాయి. చిన్న వయసులో ఆమెను దత్తతకు ఇచ్చారు, కెనడాలో పెరిగింది" అని తెలిపారు.

శివోన్‌ జిలిస్‌ యేల్‌ యూనివర్సిటీలో చదివి, 2017లో మస్క్‌ ప్రారంభించిన న్యూరాలింక్‌లో చేరారు. ప్రస్తుతం న్యూరాలింక్‌లో డైరెక్టర్‌గా పనిచేస్తూ, మానవ మెదడులో ఎలక్ట్రానిక్‌ చిప్‌లు అమర్చే అత్యాధునిక పరిశోధనల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.

కుమారుడి పేరులో ‘శేఖర్’ — భారతీయ శాస్త్రవేత్తకు గౌరవంగా

మస్క్‌ మరో ఆసక్తికర విషయం చెబుతూ—

"నా కుమారుడి పేరులో ‘శేఖర్’ అనే పదాన్ని చేర్చాను. ఇది భారతీయ మూలాలున్న అమెరికన్‌ శాస్త్రవేత్త సుబ్రహ్మణ్యన్ చంద్రశేఖర్‌ గౌరవార్థం" అని చెప్పారు.

చంద్రశేఖర్‌ అస్ట్రోఫిజిక్స్‌ రంగంలో అద్భుత కృషికి నోబెల్‌ బహుమతి గెలుచుకున్న శాస్త్రవేత్త. ఆయన శాస్త్రీయ కృషి పట్ల తమ కుటుంబం గౌరవం చూపుతున్నట్లు మస్క్ తెలిపారు.

మస్క్‌–శివోన్‌ జిలిస్‌ దంపతులకు నలుగురు సంతానం ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.

భారతీయుల ప్రతిభపై మస్క్‌ ప్రశంసలు

అదే పాడ్‌కాస్ట్‌లో మస్క్‌ భారతీయుల ప్రతిభ, అమెరికా పురోగతిలో వారి పాత్ర గురించి మాట్లాడారు.

"అపార ప్రతిభ గల భారతీయులను నియమించుకోవడం ద్వారా అమెరికా ఎన్నో ప్రయోజనాలు పొందింది" అని వ్యాఖ్యానించారు.

వలసలు, వీసాలు, అమెరికాలో స్థిర నివాసం వంటి అంశాలపై ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న సందర్భంలో మస్క్‌ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు కీలకంగా మారాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick