Charlie Kirk: ట్రంప్ సన్నిహితుడు చార్లీ కిర్క్ హత్య
Charlie Kirk: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సన్నిహితుడు, కన్జర్వేటివ్ యాక్టివిస్ట్ చార్లీ కిర్క్ను గుర్తు తెలియని వ్యక్తి హత్య చేశాడు.
Charlie Kirk: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సన్నిహితుడు, కన్జర్వేటివ్ యాక్టివిస్ట్ చార్లీ కిర్క్ను గుర్తు తెలియని వ్యక్తి హత్య చేశాడు. ఉటా వ్యాలీ యూనివర్సిటీలో అమెరికాలో మాస్ షూటింగ్స్ చర్చలో మాట్లాడుతున్న చార్లీపై ఓ దుండగుడు కాల్పులు జరిపాడు. ఈ దాడిలో గాయపడిన చార్లీని పోలీసులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ ఆయన మరణించినట్లు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ధ్రువీకరించారు.
తన సన్నిహితుడు మృతి చెందడం పట్ల అధ్యక్షుడు ట్రంప్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. చార్లీ కిర్క్ గొప్ప వ్యక్తి అని ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో వెల్లడించారు. కిర్క్ మృతికి సంతాపంగా జాతీయ జెండాను అవనతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. అమెరికాలో యువత హృదయాన్ని చార్లీ కంటే బాగా ఎవరూ అర్థం చేసుకునేవారు లేరని ట్రంప్ అన్నారు. చార్లీ కిర్క్ టర్నింగ్ పాయింట్ యూఎస్ఏ యూత్ ఆర్గనైజేషన్ సీఈవో సహ వ్యవస్థాపకుడిగా పనిచేశారు.
ట్రంప్ సన్నిహితుడుగా పేరున్న కిర్క్ 18 ఏళ్లకే టర్నింగ్ పాయింట్ యూఎస్ఏ ఆర్గనైజేషన్ను స్థాపించారు. ఉటా వ్యాలీ యూనివర్సిటీలో నిర్వహించే కార్యక్రమానికి ముందు అతను వ్యతిరేకత ఎదుర్కొన్నారు. కిర్క్ కార్యక్రమాన్ని రద్దు చేయాలని కోరుతూ 1000 మంది సంతకాలతో కూడిన ఓ ఫిర్యాదు యూనివర్సిటీకి అందింది. అయితే యూనివర్సిటీ మాత్రం భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛకు, నిర్మాణాత్మక చర్చలకు మద్దతు ఇస్తామని, కార్యక్రమాన్ని రద్దు చేయలేమని తెలిపింది. యూనివర్సిటీలో అమెరికాలో మాస్ షూటింగ్స్ చర్చలో మాట్లాడుతున్న చార్లీపై ఓ దుండగుడు కాల్పులు జరపడంతో.. అతడు మృతి చెందాడు. కాల్పులు జరిపిన నిందితుడు తమ అదుపులో ఉన్నట్లు ఎఫ్బీఐ డైరెక్టర్ కాష్ పటేల్ తెలిపారు.