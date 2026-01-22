Secret Sonic Weapon: మదురోపై దాడిలో 'రహస్య ఆయుధం' వాడాం: ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన.. వణికిపోతున్న ప్రత్యర్థి దేశాలు!
Secret Sonic Weapon: వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు మదురో అరెస్ట్ వెనుక ఉన్న రహస్య ఆయుధాన్ని ట్రంప్ బయటపెట్టారు. సీక్రెట్ 'సోనిక్ వెపన్' వాడినట్లు అమెరికా అంగీకారం. ఈ ఆయుధం ఎలా పనిచేస్తుంది? ఆపరేషన్ అబ్సొల్యూట్ రిసాల్వ్ విశేషాలు ఇక్కడ చూడండి.
Secret Sonic Weapon: వెనెజువెలా నేత నికోలస్ మదురోను బంధించిన ఆపరేషన్లో అమెరికా సరికొత్త టెక్నాలజీని వాడిందన్న వార్తలు నిజమేనని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తేల్చిచెప్పారు. ఈ ఆపరేషన్లో తమ సైన్యం 'సీక్రెట్ సోనిక్ వెపన్' (శబ్ద తరంగ ఆయుధం) ఉపయోగించినట్లు ఆయన ధ్రువీకరించారు. ప్రపంచంలో మరే దేశం వద్ద లేని అత్యంత అరుదైన సాంకేతికత అమెరికా సొంతమని ఆయన గర్వంగా ప్రకటించారు.
ఏమిటీ సోనిక్ వెపన్? అది ఎలా పనిచేస్తుంది?
సోనిక్ ఆయుధాలు అనేవి కంటికి కనిపించని శబ్ద తరంగాల ద్వారా శత్రువులను దెబ్బతీస్తాయి. వీటి నుంచి వెలువడే అత్యంత శక్తిమంతమైన ఫ్రీక్వెన్సీ తరంగాలు మనిషి మెదడు, శరీరంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి.
శారీరక ప్రభావం: ఈ ఆయుధం ప్రయోగించినప్పుడు శత్రువులకు ముక్కుల నుంచి రక్తం కారడం, వికారం, వాంతులు మరియు తీవ్రమైన తల తిరగడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.
దిగ్భ్రాంతి: సోనిక్ తరంగాల ధాటికి మనుషులు స్పృహ కోల్పోయి నేలపై పడిపోతారు. ఆయుధాలు పట్టుకోవడానికి కూడా బలం ఉండదు.
ఆపరేషన్ అబ్సొల్యూట్ రిసాల్వ్ (Operation Absolute Resolve):
మదురోను అదుపులోకి తీసుకునేందుకు అమెరికా సైన్యం నిర్వహించిన ఈ ఆపరేషన్లో పాల్గొన్న ఒక అధికారి (గార్డ్) చెప్పిన వివరాలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. "ఆ సోనిక్ తరంగాల ధాటికి మేం నిలబడలేకపోయాం. అగ్రరాజ్యంతో పోరాడటం ఎవరికైనా అసాధ్యం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలను వైట్హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ కూడా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో ఈ విషయం అధికారికంగా ధ్రువీకరించబడింది.
ట్రంప్ హెచ్చరిక:
"మన దగ్గర ఎవరికీ తెలియని ఆయుధాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. వాటి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడటం కంటే, వాటి ఫలితాలను చూడటమే మేలు" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ప్రకటనతో అగ్రరాజ్యం తన సైనిక బలాన్ని ప్రపంచానికి మరోసారి చాటిచెప్పినట్లయింది.