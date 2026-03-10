Donald Trump: వారికి ఆశ్రయం ఇవ్వండి..ఇరాన్ పంపకండి..ఆస్ట్రేలియాకు ట్రంప్ విజ్ఞప్తి
Donald Trump: ఆస్ట్రేలియాలోని ఇరాన్ మహిళా సాకర్ క్రీడాకారిణులకు ప్రాణహాని ఉందని, వారికి ఆశ్రయం కల్పించాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
Donald Trump: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న వేళ, ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న ఇరాన్ మహిళా సాకర్ క్రీడాకారిణులకు ఆశ్రయం కల్పించాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆస్ట్రేలియాలో జరుగుతున్న మహిళల ఆసియా కప్ పోటీల కోసం వెళ్ళిన ఈ క్రీడాకారిణులు తిరిగి స్వదేశానికి వెళ్తే వారి ప్రాణాలకు ముప్పు ఉంటుందని ట్రంప్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మానవతా దృక్పథంతో వారిని ఆదుకోవాలని ఆయన కోరారు.
ఈ వివాదం ఆస్ట్రేలియా వేదికగా జరుగుతున్న మహిళల ఆసియా కప్ సాకర్ టోర్నమెంట్ సందర్భంగా మొదలైంది. ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్పై దాడులు జరిగిన తర్వాత, మైదానంలో ఆ జట్టు క్రీడాకారిణులు తమ జాతీయ గీతాన్ని పాడటానికి నిరాకరించారు. ప్రభుత్వంపై నిరసనగా వారు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి.
Donald Trump: జాతీయ గీతాన్ని గౌరవించని క్రీడాకారిణులను ఇరాన్ అధికారిక మీడియా "దేశద్రోహులు"గా అభివర్ణించింది. వారు తిరిగి దేశంలో అడుగుపెడితే కఠినమైన శిక్షలు తప్పవని అక్కడి వర్గాల నుంచి సంకేతాలు వెలువడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే అంతర్జాతీయ సమాజం ఈ అంశంపై స్పందిస్తోంది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా ఈ అంశంపై స్పందిస్తూ ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. క్రీడాకారిణులను బలవంతంగా ఇరాన్కు పంపడం ఒక పెద్ద మానవతా తప్పిదం అవుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు. అక్కడ వారు మరణశిక్షను కూడా ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఒకవేళ ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం ఆ మహిళా క్రీడాకారిణులకు ఆశ్రయం (Political Asylum) ఇవ్వడానికి వెనుకాడితే, అమెరికా వారికి రక్షణ కల్పించడానికి సిద్ధంగా ఉందని ట్రంప్ ప్రకటించారు. క్రీడాకారుల ప్రాణరక్షణ తమ బాధ్యత అని ఆయన ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు.
పశ్చిమాసియాలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మరియు ఇరాన్ మధ్య ఘర్షణలు పదవ రోజుకు చేరుకున్నాయి. ఈ యుద్ధ పరిస్థితుల వల్ల క్రీడారంగం కూడా తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతోంది. ఇరాన్ ప్రభుత్వం తమ ఆటగాళ్లపై తీసుకోబోయే చర్యల పట్ల ఐక్యరాజ్యసమితి కూడా నిశితంగా గమనిస్తోంది.
Donald Trump: ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం ఈ విజ్ఞప్తిపై ఇంకా అధికారికంగా స్పందించలేదు. అయితే, అంతర్జాతీయ నిబంధనల ప్రకారం ప్రాణహాని ఉన్న వ్యక్తులకు ఆశ్రయం కల్పించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ పరిణామం ఇరాన్ మరియు పాశ్చాత్య దేశాల మధ్య దౌత్యపరమైన ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచేలా కనిపిస్తోంది.
సాధారణంగా అంతర్జాతీయ క్రీడా వేదికలపై తమ దేశ రాజకీయ పరిస్థితుల పట్ల క్రీడాకారులు నిరసన తెలపడం కొత్తేమీ కానప్పటికీ, ప్రస్తుత యుద్ధ సమయంలో ఈ అంశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఈ క్రీడాకారిణుల భవిష్యత్తు ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా తీసుకునే నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంది.