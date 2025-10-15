బంగ్లాదేశ్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. 16 మంది మృతి, ఎనిమిది మందికి గాయాలు
బంగ్లాదేశ్లో భారీ ప్రమాదం జరిగింది. ఢాకాలో ఓ వస్త్ర కార్మాగారంలోని రెండు భవనాల్లో ఒక్కసారిగా మటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో 16 మంది మృతి చెందగా.. ఎనిమిది మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్థానికులు ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. రంగంలోకి దిగిన ఫైర్ సిబ్బంది మటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. విషవాయువులు పీల్చడం వల్ల 16 మంది మృతి చెందారని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
