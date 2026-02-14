Tarique Rahman: బంగ్లాదేశ్ కొత్త ప్రధానిగా తారిఖ్ రెహమాన్.. ప్రమాణస్వీకారానికి పీఎం మోదీకి ఆహ్వానం!
Bangladesh: పొరుగు దేశం బంగ్లాదేశ్లో రాజకీయ ముఖచిత్రం పూర్తిగా మారిపోయింది.
Bangladesh: పొరుగు దేశం బంగ్లాదేశ్లో రాజకీయ ముఖచిత్రం పూర్తిగా మారిపోయింది. ఇటీవలి ఎన్నికల్లో ఘనవిజయం సాధించిన బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (BNP) ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ముమ్మరంగా సన్నాహాలు చేస్తోంది. మాజీ ప్రధాని ఖాలిదా జియా కుమారుడు, పార్టీ తాత్కాలిక ఛైర్మన్ తారిఖ్ రెహమాన్ బంగ్లాదేశ్ తదుపరి ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది.
మోదీకి ప్రత్యేక ఆహ్వానం?
ఈ చారిత్రాత్మక ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించాలని BNP భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో పాటు పలు దక్షిణాసియా దేశాల అధినేతలను ఆహ్వానించాలని పార్టీ నాయకత్వం యోచిస్తోంది. ఒకవేళ మోదీ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైతే, గత కొంతకాలంగా భారత్-బంగ్లాదేశ్ మధ్య నెలకొన్న దౌత్యపరమైన స్తబ్ధతకు తెరపడే అవకాశం ఉంది.
మారిన రాజకీయ సమీకరణాలు
2024 ఆగస్టులో జరిగిన విద్యార్థుల భారీ నిరసనల కారణంగా షేక్ హసీనా ప్రభుత్వం పతనమైన సంగతి తెలిసిందే. అప్పటి నుంచి మహమ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వం పాలనను పర్యవేక్షించింది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో భారత్-బంగ్లా సంబంధాల్లో కొంత ఒడుదొడుకులు వచ్చాయి. అయితే, ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వం కొలువుదీరుతుండటంతో సంబంధాలు తిరిగి బలపడతాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మోదీ
BNP విజయంపై ప్రధాని మోదీ ఇప్పటికే సానుకూలంగా స్పందించారు. తారిఖ్ రెహమాన్కు స్వయంగా ఫోన్ చేసి అభినందనలు తెలిపారు. "రెహమాన్ నాయకత్వంపై ప్రజలకున్న విశ్వాసానికి ఈ విజయం నిదర్శనం" అని మోదీ పేర్కొన్నారు. దీనిపై స్పందించిన BNP, భారత ప్రధానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇరు దేశాల మధ్య మైత్రిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది.