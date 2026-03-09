Bangladesh: బంగ్లాదేశ్ లో యూనివర్సిటీలు బంద్.. ఎందుకంటే..
Bangladesh: బంగ్లాదేశ్ లోని యూనివర్సిటీలను బంద్ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
Bangladesh: పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న సంఘర్షణ ప్రపంచ ఇంధన సంక్షోభాన్ని తీవ్రతరం చేస్తున్నందున, విద్యుత్-ఇంధనాన్ని ఆదా చేయడానికి దేశవ్యాప్తంగా విశ్వవిద్యాలయాలను మూసివేయాలని బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసినట్లు స్థానిక మీడియా సోమవారం నివేదించింది. విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన ఆదేశం ప్రకారం, విశ్వవిద్యాలయాల విద్యా క్యాలెండర్లలో పేర్కొన్న విధంగా పవిత్ర ఈద్ అల్-ఫితర్ సెలవు ముగిసే వరకు సెలవులు కొనసాగుతాయి.
"ప్రపంచ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవడానికి, జాతీయ స్థాయిలో విద్యుత్, శక్తిని ఆదా చేయడం అవసరం. దీని కోసం, అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాలలోని అధికారులు,ఉద్యోగులు విద్యుత్ - ఎనర్జీ పరంగా బాధ్యతాయుతంగా.. సమర్ధవంతంగా ప్రవర్తించేలా చూసుకోవాలి" అని బంగ్లాదేశ్ బెంగాలీ దినపత్రిక ప్రోథోమ్ అలో ప్రభుత్వ ఆదేశాల్ని ఉటంకిస్తూ పేర్కొంది.
విద్యుత్ - ఇంధనాన్నిఆదా చేయడానికి క్యాబినెట్ విభాగం ఇప్పటికే కేటాయించిన వాహనాల వినియోగాన్ని పరిమితం చేయడంతో సహా 11-పాయింట్ల ఆదేశాలను అమలు చేయాలని విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ పిలుపునిచ్చింది.
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నుండి ఈ సంక్షోభం ఏర్పడింది. ఇది ఫిబ్రవరి 28 నుండి తీవ్రమైంది. ఇరాన్ సైనిక సౌకర్యాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడులు చేసి సుప్రీం నాయకుడు ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీని హత్య చేసిన తర్వాత.. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా ప్రయోజనాలు, యు అమెరికన్ సైనిక స్థావరాలను నిర్వహిస్తున్న అనేక గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ క్షిపణి.. డ్రోన్ దాడులతో ప్రతిస్పందించింది.
బంగ్లాదేశ్లోని ప్రముఖ వార్తాపత్రిక ది డైలీ స్టార్లోని ఒక రిపోర్ట్ ప్రకారం, పశ్చిమాసియాలో వివాదం ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లను కుదిపేస్తున్న నేపథ్యంలో బంగ్లాదేశ్ దాని పరిణామాలను అనుభవించడం ప్రారంభించింది.
గత వీకెండ్ లో ఢాకా, చటోగ్రామ్, ఇతర ప్రాంతాలలోని పెట్రోల్ పంపులు కొరత భయాల మధ్య పెట్రోల్ కొనుక్కోవడం కోసం బారులు తీరిన వాహనదారులతో నిండిపోయాయి.
"చాలా స్టేషన్లలో పొడవైన క్యూలు ఏర్పడ్డాయి, డ్రైవర్లు తమ ట్యాంకులను నింపడానికి గంటల తరబడి వేచి ఉన్నారు. దేశం దిగుమతి చేసుకున్న ఇంధనంపై, ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్యం నుండి ఫ్యూయల్, LNGపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది. హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేయడం వలన రవాణా అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో పరిశ్రమ, గృహాలకు సరఫరాలకు అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది" అని ది డైలీ స్టార్ తన సంపాదకీయంలో పేర్కొంది.