  • Menu
Home  > ప్రపంచం

16 ఏళ్లలోపు వారికి సోషల్ మీడియా బంద్.. ప్రభుత్వం షాకింగ్ నిర్ణయం

16 ఏళ్లలోపు వారికి సోషల్ మీడియా బంద్.. ప్రభుత్వం షాకింగ్ నిర్ణయం
x

16 ఏళ్లలోపు వారికి సోషల్ మీడియా బంద్.. ప్రభుత్వం షాకింగ్ నిర్ణయం

Highlights

Australia Bans Social Media Access: ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.

Australia Bans Social Media Access: ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశంలోని 16 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు సోషల్ మీడియాను వినియోగించకుండా నిషేధిస్తూ కొత్త చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ కఠిన నిబంధనలు రేపటి (తేదీని పేర్కొనలేదు కాబట్టి రేపటి నుంచి అని మాత్రమే) నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అమలులోకి రానున్నాయి.

ఈ కొత్త చట్టం అమలుతో, ఆస్ట్రేలియాలో 16 ఏళ్ల లోపు వారికి ఫేస్‌బుక్ (Facebook), టిక్‌టాక్ (TikTok), యూట్యూబ్ (YouTube), ఇన్‌స్టాగ్రామ్ (Instagram) వంటి ప్రముఖ సోషల్ మీడియా యాప్‌లు రద్దు కానున్నాయి.

పిల్లలను ఆన్‌లైన్ వేధింపులు, అనవసరమైన ఒత్తిడి, మరియు సోషల్ మీడియాకు బానిస కావడం వంటి సమస్యల నుంచి రక్షించడమే లక్ష్యంగా ఈ చారిత్రక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. "పిల్లలను సోషల్ మీడియా యాప్‌లకు దూరంగా ఉంచేందుకు మేము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాము. వారి మానసిక ఆరోగ్యాన్ని, భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ చట్టాన్ని రూపొందించాం," అని ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.

అంతేకాక, పిల్లల రక్షణ కోసం తాము తీసుకున్న ఈ సాహసోపేతమైన నిర్ణయాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర దేశాలు కూడా అనుసరించాలని ఆస్ట్రేలియా సూచించింది. ఈ కొత్త చట్టం దేశంలోని సాంకేతిక మరియు సామాజిక రంగంలో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకువస్తుందో అని అంతర్జాతీయంగా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick