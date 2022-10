Thailand: చైల్డ్‌ కేర్‌ సెంటర్‌పై తూటాల వర్షం.. 34 మంది మృతి..

Thailand: థాయిలాండ్ లో ఓ ఉన్మాది కాల్పుల కలకలం సృష్టించాడు. నాంగ్ బులా లామ్ ఫూలోని ఓ చైల్డ్ కేర్ సెంటర్ లోకి ఒక్కసారిగా దూసుకొచ్చిన ఉన్మాది అక్కడ ఉన్న వ్యక్తులపై కాల్పులు జరిపాడు. ఈ కాల్పుల్లో 34 మంది చనిపోయారు. ఆ తర్వాత తనను తాను కాల్పుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు దుండగుడు. మృతుల్లో 22 మంది చిన్నారులు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కాల్పులకు పాల్పడిన దుండగుడు మాజీ పోలీసు అధికారిగా గుర్తించామన‍్నారు.