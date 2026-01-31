Shehbaz Sharif: రుణాల కోసం మిత్రదేశాల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు.. పాకిస్థాన్ దారుణ పరిస్థితిని అంగీకరించిన షెహబాజ్..!
Shehbaz Sharif: పాకిస్థాన్ ఎదుర్కొంటున్న తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంపై ఆ దేశ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ అత్యంత కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశాన్ని గట్టెక్కించేందుకు మిత్ర దేశాల ముందు చేయి చాచాల్సి రావడంపై ఆయన తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు. కేవలం ఆర్థిక సాయం కోసమే ఇతర దేశాల చుట్టూ తిరగడం తనకు ఎంతో అవమానకరంగా అనిపించిందని వ్యాఖ్యానించారు.
ఆర్మీ చీఫ్తో కలిసి రుణాల వేట
పాక్ ఆర్థిక పరిస్థితి దారుణంగా పడిపోవడంతో, నిధుల సేకరణ కోసం ప్రధాని షరీఫ్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. "దేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి నేను, ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ కలిసి పలు మిత్ర దేశాల వద్దకు వెళ్లి అప్పులు అడిగాము. ఆ సమయంలో మా పరిస్థితి చూసి నాకు చాలా సిగ్గుగా అనిపించింది. ఒక స్వతంత్ర దేశమై ఉండి కూడా ఇలా రుణాల కోసం అడుక్కోవాల్సి రావడం దురదృష్టకరం" అని పేర్కొన్నారు.
ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిన పాక్
గత కొంతకాలంగా పాకిస్థాన్ విదేశీ మారక నిల్వలు అట్టడుగుకు చేరాయి. నిత్యావసరాల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకడంతో సామాన్య ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. ఐఎంఎఫ్ (IMF) మరియు మిత్ర దేశాలైన సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, చైనాల నుంచి అందుతున్న అరకొర సాయంతోనే దేశం కాలం వెళ్లదీస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని చేసిన వ్యాఖ్యలు పాక్ అంతర్గత దుస్థితికి అద్దం పడుతున్నాయి.