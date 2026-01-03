Earthquake: మెక్సికోలో భారీ భూకంపం.. ఊగిపోయిన భవనాలు.. వీడియో ఇదిగో!
Earthquake: మెక్సికోలో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి సంభవించిన భారీ భూకంపం ఆ దేశాన్ని వణికించింది.
Earthquake: మెక్సికోలో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి సంభవించిన భారీ భూకంపం ఆ దేశాన్ని వణికించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై 6.5 తీవ్రతతో నమోదైన ఈ ప్రకంపనల ధాటికి పలు నగరాలు అతలాకుతలమయ్యాయి. ఈ విపత్తుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
భారీ ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం
భూకంప తీవ్రతకు భారీ భవనాలు పేకమేడల్లా ఊగిపోవడంతో జనం ప్రాణభయంతో వీధుల్లోకి పరుగులు తీశారు. ఈ ఘటనలో ఇప్పటివరకు ఇద్దరు మరణించగా, మరో 12 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
సుమారు 50కి పైగా భారీ భవనాలు బీటలు వారాయి. పలు చోట్ల నివాస సముదాయాలు నేలమట్టమయ్యాయి. మెక్సికో సిటీ, శాన్ మార్కోస్తో పాటు పర్యాటక కేంద్రమైన అకపుల్కో నగరంలో ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది.
ప్రెసిడెంట్ ప్రసంగిస్తుండగానే ప్రకంపనలు
స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 7:30 గంటలకు భూకంపం సంభవించిన సమయంలో, మెక్సికో ప్రెసిడెంట్ క్లాడియా షెయిన్ బామ్ మీడియా సమావేశంలో ఉన్నారు. భూమి కంపించడంతో భద్రతా సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి ఆమెను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు.
మెక్సికో నేషనల్ సిస్మోలాజికల్ సర్వీస్ వివరాల ప్రకారం, శాన్ మార్కోస్ నగరానికి 14 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంప కేంద్రాన్ని గుర్తించారు. లౌడ్ స్పీకర్ల ద్వారా ప్రకటనలు చేస్తూ ప్రజలను ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావాలని హెచ్చరించారు.
మొబైల్ ఫోన్లకు అత్యవసర భూకంప సందేశాలను పంపి ప్రభుత్వం ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది. ప్రస్తుతం ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయని, ప్రాణనష్టం పెరగకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ప్రెసిడెంట్ క్లాడియా వెల్లడించారు.