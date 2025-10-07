Nobel Prize in Physics 2025: భౌతికశాస్త్రంలో ఈ ఏడాది ముగ్గురికి నోబెల్
Nobel Prize in Physics 2025: 2025 భౌతికశాస్త్ర నోబెల్ (Nobel Prize in Physics 2025) ఈ ఏడాది ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు లభించింది. అమెరికాకు చెందిన జాన్ క్లార్క్ (John Clarke), మైఖేల్ హెచ్ డెవొరెట్ (Michel H. Devoret), మరియు జాన్ ఎం. మార్టినిస్లు (John M. Martinis) ఈ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాన్ని అందుకోనున్నారు.
స్టాక్హోంలోని రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ (The Royal Swedish Academy in Stockholm) వీరి ఆవిష్కరణలను గుర్తించి ఈ పురస్కారాన్ని ప్రకటించింది. వీరి పరిశోధనలు ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్లో మాక్రోస్కోపిక్ క్వాంటం మెకానికల్ టన్నెలింగ్ (Macroscopic Quantum Mechanical Tunnelling in electric circuits) మరియు ఎనర్జీ క్వాంటైజేషన్ (Energy Quantisation) అంశాలలో కీలకమైనవి.
నోబెల్ బహుమతి విశేషాలు
గతేడాది (2024): ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్లతో (Artificial Neural Networks) మెషిన్ లెర్నింగ్ (Machine Learning) ఆవిష్కరణలకు గాను జాన్ జె.హోప్ఫీల్డ్ (John J. Hopfield) మరియు జెఫ్రీ ఈ.హింటన్లు (Geoffrey E. Hinton) నోబెల్ అందుకున్నారు.
చరిత్ర: 1901 నుంచి 2024 మధ్యకాలంలో మొత్తం 118 సార్లు భౌతికశాస్త్రంలో నోబెల్ను ప్రకటించగా, 226 మంది దీనిని అందుకున్నారు.
అతిపిన్న వయస్కుడు: లారెన్స్ బ్రాగ్ (Lawrence Bragg) కేవలం 25 ఏళ్ల వయసులోనే ఈ నోబెల్ అందుకుని అతిపిన్న వయస్కుడిగా చరిత్ర సృష్టించారు.
అతిపెద్ద వయస్కుడు: ఆర్థర్ అష్కిన్ (Arthur Ashkin) 95 ఏళ్ల వయసులో నోబెల్ అందుకున్న అత్యంత పెద్ద వయస్కుడిగా నిలిచారు.
రాబోయే నోబెల్ ప్రకటనలు
సోమవారం (అక్టోబర్ 6న) వైద్యరంగంలో (Medicine) నోబెల్ పురస్కారాల ప్రకటన మొదలైంది. ఇది అక్టోబర్ 13 వరకు కొనసాగనుంది.
బుధవారం: రసాయనశాస్త్రం (Chemistry)
గురువారం: సాహిత్యం (Literature)
శుక్రవారం: శాంతి బహుమతి (Peace Prize)
అక్టోబర్ 13: ఆర్థికశాస్త్రం (Economic Sciences)
ఈ మిగిలిన రంగాల్లో విజేతలెవరో తెలుసుకోవడానికి ఎదురుచూడాల్సి ఉంది.