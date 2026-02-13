Tomato Farming: తక్కువ పెట్టుబడి.. లక్షల్లో లాభం.. ఈ మ్యాజిక్తో మీ అదృష్టం మార్చుకోండి
టమాటా.. వంటగదిలో దీని ప్రాధాన్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ధర పెరిగినా, తగ్గినా దీని డిమాండ్ మాత్రం ఎప్పుడూ తగ్గదు. అందుకే రైతులు దీనిని 'సతత హరిత లాభదాయక పంట'గా భావిస్తారు. అయితే, అందరిలాగే సాగు చేస్తే వచ్చేది సామాన్య ఆదాయమే.. కానీ, తెలివిగా సాగు చేస్తే వచ్చేది లక్షల లాభం.
ప్రస్తుత మార్కెట్లో సింజెంటా రకం టమాటాలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. వీటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. ఇతర రకాలతో పోలిస్తే కాయల సంఖ్య మరియు బరువు ఎక్కువగా ఉంటుంది. నాటిన తక్కువ కాలంలోనే ఫలాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఈ కాయలు త్వరగా మెత్తబడవు. దీనివల్ల రవాణాలో నష్టం ఉండదు, మార్కెట్లో గిట్టుబాటు ధర వచ్చే వరకు నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు ఖరీఫ్, రబీ, వేసవి.. ఇలా మూడు కాలాల్లోనూ ఈ రకం సాగుకు అనుకూలం.
స్థలం తక్కువగా ఉందని ఆందోళన చెందే చిన్న రైతులకు సహారా టెక్నిక్ ఒక అద్భుతమైన పరిష్కారం. మొక్కలు నేలపై పాకకుండా కర్రలు లేదా తాళ్ల సహాయంతో నిటారుగా పెంచడం వల్ల...ప్రతి మొక్కకు గాలి, వెలుతురు బాగా తగిలి కాయ నాణ్యత పెరుగుతుంది.నేల ద్వారా వచ్చే తెగుళ్ల ముప్పు తగ్గుతుంది.తక్కువ విస్తీర్ణంలో ఎక్కువ మొక్కలు నాటవచ్చు, తద్వారా దిగుబడి రెట్టింపు అవుతుంది.
రసాయన ఎరువుల ఖర్చు తగ్గించుకుని, సేంద్రీయ పద్ధతిలో సాగు చేయడం వల్ల లాభాలు మూడు రెట్లు పెరుగుతాయి. భూమి సారవంతంగా మారుతుంది, భవిష్యత్ పంటలకు మేలు జరుగుతుంది.సేంద్రీయ టమాటాలకు మార్కెట్లో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంటుంది, ధర కూడా ఎక్కువే లభిస్తుంది.మొక్కలకు సహజంగానే తెగుళ్లను తట్టుకునే శక్తి లభిస్తుంది.
సరిగ్గా ప్లాన్ చేసి, సింజెంటా వంటి మేలు రకాలను సేంద్రీయ పద్ధతిలో సాగు చేస్తే.. ఒక ఎకరం భూమిలో సుమారు రూ. 3 లక్షల వరకు నికర ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంది. ఒకసారి సాగు మొదలుపెడితే మూడు సీజన్ల పాటు ఆదాయం వస్తూనే ఉండటం ఈ పంటలోని అసలు రహస్యం.
మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా సాంకేతికతను జోడించి టమాటా సాగు చేసే రైతులు నేడు లక్షాధికారులుగా మారుతున్నారు. మీరు కూడా తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభం పొందాలనుకుంటే.. ఈ రోజే మేలు రకం విత్తనాలు మరియు అధునాతన పద్ధతులను ఎంచుకోండి.