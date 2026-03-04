Profitable Farming: వరి సాగు కంటే మిన్న.. జామ, పందిరి కూరగాయలతో కాసుల పంట!
Profitable Farming: తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభం.. జామ తోటలు, పందిరి కూరగాయల సాగుతో రైతులకు డబుల్ ఇన్కమ్!
Vegetables ప్రాఫిటబుల్: సాధారణంగా రైతులు నీరుంది కదా అని వరి సాగు వైపు మొగ్గు చూపుతారు. కానీ, మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు, పెట్టుబడి పెరగడం వంటి కారణాలతో వరి సాగు ఇప్పుడు అంత లాభసాటిగా అనిపించడం లేదు. దీనికి భిన్నంగా ఆలోచించిన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకు చెందిన ఒక రైతు కుటుంబం, తమకున్న మూడు ఎకరాలను బంగారు గనిగా మార్చుకుంది.కేవలం ఒకే రకమైన పంటపై ఆధారపడకుండా, భూమిని రెండు భాగాలుగా విభజించి ఒకవైపు జామ తోట, మరోవైపు పందిరి కూరగాయలను సాగు చేస్తూ అద్భుత ఫలితాలను సాధిస్తున్నారు.
జామ సాగు: తక్కువ పెట్టుబడి.. మూడు కాతలు!
కరోనా అనంతర కాలంలో ప్రజల్లో ఆరోగ్య స్పృహ పెరిగి పండ్ల వినియోగం విపరీతంగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా తైవాన్ లైట్ పింక్ రకం జామకు మార్కెట్లో విపరీతమైన గిరాకీ ఉంది.ఎకరంన్నర జామ సాగుకు మందులు, మొక్కలతో కలిపి కేవలం రూ. 30 వేల వరకు మాత్రమే ఖర్చవుతుంది.ఏడాదికి మూడు సార్లు కాత వస్తుంది. అన్ని ఖర్చులు పోను ఏడాదికి సుమారు రూ. 80 వేల పైచిలుకు ఆదాయం లభిస్తోంది.జామ చెట్ల మధ్య ఖాళీ స్థలాన్ని వృథా చేయకుండా సీతాఫలం వంటి అంతర పంటలను సాగు చేస్తూ అదనపు లాభాలను పొందుతున్నారు.
మరో ఎకరంన్నర భూమిలో ఆధునిక పందిరి సాగు పద్ధతిని ఎంచుకున్నారు. నేలపై సాగు చేసే కంటే పందిరి విధానంలో దిగుబడి అధికంగా ఉండటమే కాకుండా, కూరగాయలు నాణ్యంగా ఉండి మార్కెట్లో మంచి ధర పలుకుతాయి.పందిరిపై కాకర, బోడకాకర, సొర, బీర వంటి రకాలను సాగు చేస్తున్నారు. పందిరి కింద ఉండే నీడలో పాలకూర, తోటకూర వంటి ఆకుకూరలను అంతర పంటలుగా పండిస్తున్నారు. దీనివల్ల ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక పంట కోతకు వస్తూ, రైతు చేతిలో నిత్యం నగదు తిరుగుతోంది.
ఈ సాగు విధానంలో గమనించాల్సిన కీలక అంశాలు ఇవే..
వ్యాపారులే నేరుగా తోట వద్దకు వచ్చి కొనుగోలు చేసేలా నాణ్యమైన పంటను పండించడం.ఒకే పంటకు పరిమితం కాకుండా కాలానుగుణంగా పంటలు మార్చడం వల్ల నేల సారం పెరుగుతుంది. తాము లాభాలు గడించడమే కాకుండా, మరో ముగ్గురు కూలీలకు నిరంతరం పని కల్పిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.వ్యాపార దృక్పథంతో వ్యవసాయం చేస్తే.. అప్పుల బాధ ఉండదు అని ఈ రైతులు నిరూపిస్తున్నారు. కోతుల బెడద వంటి చిన్నపాటి సమస్యలను అధిగమిస్తూ, మేలైన యాజమాన్య పద్ధతులు పాటిస్తే ఉద్యాన పంటలు రైతులకు సిరిసంపదలు కురిపిస్తాయని చెప్పడంలో సందేహం లేదు.