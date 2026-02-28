Mahogany Farming: 15 ఏళ్లలో రూ. 2 కోట్ల లాభం వచ్చే ఏకైక పంట..!
Mahogany Farming: తక్కువ పెట్టుబడితో దీర్ఘకాల లాభాలు.. మహాగని సాగుతో రైతులకు బంగారు భవిష్యత్!
Farming : సాంప్రదాయ వ్యవసాయ పద్ధతులను ఆధునిక వాణిజ్య దృక్పథంతో జోడించడం ద్వారా అద్భుతమైన లాభాలను ఆర్జించవచ్చని వ్యవసాయ నిపుణులు బలంగా చెబుతున్నారు. నేటి కాలంలో భూమిని కేవలం పంటలు పండించే వనరుగా కాకుండా, ఒక 'గ్రీన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్' ప్లాట్ఫారమ్గా చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తక్కువ పెట్టుబడితో, దీర్ఘకాలంలో కోట్ల రూపాయల ఆదాయాన్ని అందించే అద్భుతమైన వృక్షం మహోగని. మీకు కొంచెం ఖాళీ భూమి ఉన్నా, అందులో ఈ మొక్కలను నాటడం ద్వారా మీ భవిష్యత్ తరాలకు ఒక భారీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ను గిఫ్ట్గా ఇవ్వవచ్చు.
మహోగని చెట్టు తన విశిష్టమైన ఎర్రటి గోధుమ రంగు కలపకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ కలప అత్యంత బలంగా ఉండటమే కాకుండా, కాలక్రమేణా మరింత మెరుపును సంతరించుకుంటుంది. దీనికి ఉన్న అత్యంత ప్రధానమైన లక్షణం నీటి నిరోధకత. అందుకే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో దీనిని కింగ్ ఆఫ్ వుడ్స్ అని పిలుస్తారు. సాధారణంగా విలాసవంతమైన నౌకల నిర్మాణం, గిటార్లు, పియానోల వంటి ఖరీదైన సంగీత వాయిద్యాల తయారీలో దీనిని ఉపయోగిస్తారు. అలాగే ప్రీమియం నాణ్యత కలిగిన ఫర్నిచర్ తయారీలో దీనికి సాటివచ్చే కలప మరొకటి లేదని చెప్పవచ్చు.
ఆదాయం విషయానికి వస్తే, ఒక ఎకరం భూమిలో శాస్త్రీయ పద్ధతులను అనుసరిస్తూ సుమారు 400 నుండి 500 వరకు మహోగని చెట్లను పెంచవచ్చు. ఈ చెట్లు పూర్తిస్థాయిలో పెరిగి కలప చేతికి రావడానికి 12 నుండి 15 సంవత్సరాల సమయం పడుతుంది. ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువల ప్రకారం, ఒక్కో చెట్టు ద్వారా దాదాపు 40 నుండి 50 వేల రూపాయల ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ లెక్కన మీరు 500 చెట్లను పెంచగలిగితే, 15 ఏళ్ల తర్వాత మీ ఆదాయం సుమారు రెండు కోట్ల రూపాయలకు చేరుకుంటుంది. అంటే ఇదొక సురక్షితమైన మరియు అత్యంత లాభదాయకమైన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లాంటిది.
మహోగని కేవలం కలప కోసమే కాకుండా, ప్రతి భాగం ద్వారా లాభాలను పంచుతుంది. దీని విత్తనాలు ఔషధ గుణాలు కలిగి ఉంటాయి, వీటిని మధుమేహం మరియు క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధుల చికిత్సలో వాడతారు. దీని ఆకుల నుండి సేంద్రీయ పురుగుమందులను తయారు చేస్తారు. దీనివల్ల కలప విక్రయించడానికి ముందే విత్తనాల ద్వారా ఏటా అదనపు ఆదాయం పొందవచ్చు.
ఈ చెట్ల పెంపకంలో ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటంటే, వీటికి నిర్వహణ ఖర్చు చాలా తక్కువ. వీటికి అధికంగా నీరు గానీ, రసాయన ఎరువులు గానీ అవసరం లేదు. పైగా వీటికి రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువ కాబట్టి వ్యాధుల భయం ఉండదు. చెట్ల మధ్య ఉండే ఖాళీ స్థలంలో మొదటి ఐదేళ్ల వరకు కూరగాయలు లేదా ఔషధ మొక్కలను అంతర పంటలుగా పండించి నిరంతర ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. పర్యావరణ పరంగా చూసినా, ఈ చెట్లు కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ను గ్రహించి భూమి సారాన్ని పెంచుతాయి. వెరసి, మహోగని సాగు అనేది ఆర్థిక భద్రతతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు కూడా మార్గం చూపుతుంది.