Oil Palm : శ్రమ తక్కువ..లాభం ఎక్కువ.. ఒక్కసారి పెట్టుబడితో ముప్పై ఏళ్ల భరోసా..!
Agriculture :ప్రస్తుత కాలంలో వరి, పత్తి వంటి సంప్రదాయ పంటల్లో పెట్టుబడులు పెరిగి, దిగుబడులు తగ్గడం వల్ల రైతులు తరచూ నష్టపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో రైతులకు కల్పవృక్షంలా కనిపిస్తున్న అద్భుతమైన అవకాశం 'ఆయిల్ పామ్' (పామాయిల్) సాగు. ఎందుకు ఈ పంట వైపు రైతులు మొగ్గు చూపాలి? దీని వెనుక ఉన్న అసలు లెక్కలేంటి? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆయిల్ పామ్ సాగులో రైతులపై ఆర్థిక భారం చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం దీనికి భారీగా సబ్సిడీలను అందిస్తోంది.ఆయిల్ పామ్ మొక్కలు, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ పరికరాలపై ప్రభుత్వం గరిష్టంగా సబ్సిడీని ఇస్తుంది. దీనివల్ల రైతుకు ప్రారంభ ఖర్చు చాలా వరకు తగ్గుతుంది. సాగు చేసిన మొదటి నాలుగేళ్ల పాటు (దిగుబడి వచ్చే వరకు) మొక్కల సంరక్షణ కోసం ప్రభుత్వం ఎకరానికి నిర్ణీత మొత్తాన్ని ప్రోత్సాహకంగా అందిస్తుంది.దీనికి కూలీల అవసరం చాలా తక్కువ. పత్తి, వరి పంటల్లాగా నిరంతరం ఎరువులు, పురుగుల మందులు చల్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. కేవలం నీటి యాజమాన్యం సరిగ్గా ఉంటే సరిపోతుంది.
ఆయిల్ పామ్ పంటలో ఆదాయం కేవలం గెలల ద్వారానే కాదు, అంతర్ పంటల ద్వారా కూడా వస్తుంది.ఆయిల్ పామ్ నాటిన మొదటి 4 ఏళ్లు పొలంలో ఖాళీ స్థలం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో వేరుశనగ, మినుము, పెసర లేదా కూరగాయలు సాగు చేయడం ద్వారా ప్రధాన పంట రాకముందే పెట్టుబడిని వెనక్కి తీసుకోవచ్చు.ఒక్కసారి మొక్క నాటితే 25 నుంచి 30 ఏళ్ల పాటు దిగుబడి వస్తూనే ఉంటుంది. అంటే ఒక తరానికి ఇది పూర్తి ఆర్థిక భరోసా.
చాలా పంటలకు మార్కెట్లో ధర ఎప్పుడు పెరుగుతుందో, ఎప్పుడు తగ్గుతుందో తెలియదు. కానీ ఆయిల్ పామ్ విషయంలో ప్రభుత్వం కంపెనీలతో ముందే ఒప్పందం చేయిస్తుంది. రైతులు తమ పంటను నేరుగా కంపెనీలకే విక్రయించవచ్చు. దీనివల్ల దళారుల ప్రమేయం ఉండదు, మోసాలకు తావుండదు.అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధరలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం గ్యారెంటీ ధరను కల్పిస్తుంది. బీచుపల్లి వంటి ప్రాంతాల్లో ప్రాసెసింగ్ మిల్లులు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల రవాణా ఖర్చులు కూడా తగ్గుతాయి.
తక్కువ పెట్టుబడి, తక్కువ నీరు, తక్కువ శ్రమతో.. ఎకరాకు ఏడాదికి రూ. 1,50,000 నుండి రూ. 2,00,000 వరకు నికర లాభం పొందే అవకాశం ఈ పంటలో ఉంది. మార్కెట్ రిస్క్ లేని పంట కోసం చూస్తున్న రైతులకు ఆయిల్ పామ్ ఒక వరం.