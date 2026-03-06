  • Menu
Indoor Farming: పొలం పంటల కన్నా ఇంటి పంటలతోనే లాభాలు

Highlights

Indoor Farming: ఇండోర్ ఫార్మింగ్ వల్ల ఒనగూడే ప్రయోజనాలు ఎన్ని ఉన్నాయో, దాగి ఉన్న ఆహార భద్రతా ముప్పులు కూడా అన్నే ఉన్నాయి. ఐక్యరాజ్యసమితి (FAO) నివేదిక వెల్లడించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలను చూద్దాం.

Indoor Farming: వ్యవసాయం అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది ఆకుపచ్చని పొలాలు, ఆరుబయట ఎండలో పనిచేసే రైతులు. కానీ, కాలం మారుతోంది. నేడు సాగు పద్ధతులు పొలిమేరలు దాటి ఇంటి పైకప్పుల మీదకు, బాల్కనీల్లోకి, ఏకంగా మూసి ఉన్న గదుల్లోకి చేరాయి. ఇదే ఇండోర్ ఫార్మింగ్ లేదా నియంత్రిత పర్యావరణ వ్యవసాయం. అయితే, బయట పండించే పంటల కంటే ఇంట్లో పండేవి ఎక్కువ సురక్షితమని మనం అనుకుంటాం. కానీ, ఇందులోనూ అనేక సవాళ్లు, ఆహార భద్రతా చిక్కులు ఉన్నాయని ఐక్యరాజ్యసమితికి చెందిన ఆహార వ్యవసాయ సంస్థ తన తాజా నివేదికలో హెచ్చరించింది.

ఇండోర్ ఫార్మింగ్.. కొత్త తరం సాగు

నగరాల్లో ఖాళీ స్థలం లేకపోవడం, వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఆరుబయట పంటలు పండించడం కష్టంగా మారడంతో ఇండోర్ సాగు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. వర్టికల్ గార్డెన్స్, గ్రీన్‌హౌస్‌లు, పాలీహౌస్‌ల ద్వారా ఈ సాగు జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా మైక్రోగ్రీన్స్, బేబీ లీఫ్స్ వంటి స్వల్పకాలిక పంటలకు ఇది వరప్రదంగా మారింది.

ఆహార భద్రత.. పొంచి ఉన్న ముప్పులు

సాంప్రదాయ వ్యవసాయంతో పోలిస్తే ఇండోర్ ఫార్మింగ్‌లో కీటకాల బెడద తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, సూక్ష్మక్రిముల ముప్పు మాత్రం తక్కువ కాదని FAO స్పష్టం చేసింది.ఆరుబయట సాగులో ఎండ, గాలి వల్ల కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియాలు నశిస్తాయి. కానీ, ఇండోర్ ఫార్మింగ్‌లో ఉండే అధిక తేమ, నియంత్రిత ఉష్ణోగ్రతలు సూక్ష్మక్రిముల మనుగడకు స్వర్గధామంగా మారుతాయి.మట్టికి బదులుగా వాడే మాధ్యమాలు, నీటి ద్వారా 'లిస్టెరియా', 'సాల్మొనెల్లా' వంటి ప్రమాదకర వ్యాధికారకాలు పంటకు సోకే ప్రమాదం ఉంది.ప్లాస్టిక్ ట్రేలు, పైపులు , వాడే రసాయనాల ద్వారా పంటలోకి హానికారక పదార్థాలు చేరే అవకాశం ఉంది.

ఆర్థిక పోటీ & భవిష్యత్తు

ఇండోర్ వ్యవసాయం వాతావరణ మార్పులను తట్టుకొని స్థిరమైన దిగుబడిని ఇవ్వగలదు, కానీ బలమైన ఆహార భద్రతా పద్ధతులు లేకపోతే ప్రమాదకరం అని FAO అధికారి మసామి టకేచి అభిప్రాయపడ్డారు. సాంప్రదాయ సాగుతో పోలిస్తే తక్కువ ఖర్చుతో నాణ్యమైన ఆహారాన్ని అందించగలిగినప్పుడే ఈ పద్ధతి ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటుంది.ఇండోర్ ఫార్మింగ్ చేసేవారు కేవలం మొక్కల పెరుగుదలపైనే కాకుండా, విత్తనాల నాణ్యత, నీటి శుద్ధి మరియు పరిసరాల పరిశుభ్రతపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. అత్యాధునిక సాంకేతికతకు అప్రమత్తత తోడైతేనే ఇండోర్ ఫార్మింగ్ మన భవిష్యత్తు ఆహార అవసరాలను సురక్షితంగా తీర్చగలదు.

