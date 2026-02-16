Garlic Farming: ఆరు నెలల కష్టం.. ఆరు లక్షల లాభం..!
Garlic Farming: వ్యవసాయం అంటే కేవలం వరి, పత్తి మాత్రమే కాదు.. తెలివైన ఆలోచన, ఆధునిక పద్ధతులు తోడైతే తక్కువ పెట్టుబడితో కోట్లు గడించవచ్చని నేటి తరం రైతులు నిరూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 'వెల్లుల్లి' సాగు ఇప్పుడు ఒక లాభదాయకమైన వాణిజ్య పంటగా అవతరించింది. కేవలం ఆరు నెలల కాలంలోనే సామాన్య రైతును లక్షాధికారిని చేసే సత్తా ఈ పంటకు ఉంది.వెల్లుల్లికి వంటగదిలోనే కాదు, ఔషధ రంగంలోనూ విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది.
మన దేశం నుండి బంగ్లాదేశ్, యూఏఈ వంటి దేశాలకు భారీగా ఎగుమతులు జరుగుతున్నాయి. గతేడాది గణాంకాల ప్రకారం, భారత్లో 4 లక్షల హెక్టార్లలో సుమారు 3.2 మిలియన్ టన్నుల ఉత్పత్తి జరిగింది. మార్కెట్ ధరలు కూడా నిలకడగా ఉండటంతో ఇది రైతులకు 'సేఫ్ బెట్'గా మారింది. 25 డిగ్రీల నుండి 30 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత వెల్లుల్లికి అత్యంత అనుకూలం.ఎకరానికి సుమారు రూ.40,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది. సరైన యాజమాన్య పద్ధతులు పాటిస్తే, సాగు ద్వారా రూ.6 లక్షల వరకు ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంది.
కొత్తగా వెల్లుల్లి సాగు చేయాలనుకునే రైతులకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెద్దపీట వేస్తున్నాయి.జాతీయ ఉద్యానవన మిషన్ ద్వారా విత్తనాలు, వ్యవసాయ పనిముట్ల కొనుగోలుపై 40% వరకు సబ్సిడీ లభిస్తుంది. నీటి వసతి కోసం డ్రిప్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే ప్రభుత్వం భారీ రాయితీలను అందిస్తోంది.పెట్టుబడి కోసం ఇబ్బంది పడకుండా బ్యాంకుల ద్వారా సులభంగా రుణాలు పొందే వెసులుబాటు ఉంది.
వెల్లుల్లిలో అధిక లాభాలు రావాలంటే కేవలం విత్తడం మాత్రమే కాదు, పంట మార్పిడి విధానం , ఆధునిక వంగడాల ఎంపికలో జాగ్రత్త వహించాలి. భూసార పరీక్షలు చేయించి, దానికి తగినట్లుగా ఎరువులు, నీటి యాజమాన్యం చేపడితే దిగుబడి రెట్టింపు అవుతుంది.
ఏ వ్యాపారంలోనైనా ఆరు నెలల్లో పెట్టిన పెట్టుబడికి పది రెట్లు లాభం రావడం అసాధ్యం. కానీ, ప్రభుత్వ సహకారంతో, శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో వెల్లుల్లి సాగు చేస్తే అది సాధ్యమే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రైతన్నలు సంప్రదాయ పంటల నుంచి బయటకు వచ్చి ఇటువంటి వాణిజ్య పంటల వైపు అడుగులు వేస్తే కాసుల వర్షం కురవడం ఖాయం.