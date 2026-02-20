Farming: అర ఎకరంలో 16 రకాల పంటలు.. రోజుకు రూ.12 వేల ఆదాయం...రైతు ఐడియా అదిరింది..!
Farming: జగిత్యాల జిల్లా సారంగపూర్ మండలం పేంబట్ల గ్రామానికి చెందిన రైతు వెంకటేష్, వ్యవసాయాన్ని కేవలం ఒక కష్టంగా కాకుండా ఒక వ్యాపార దృక్పథంతో చూశారు. 15 ఏళ్ల అనుభవం ఆయనకు నేర్పిన పాఠం ఒక్కటే: ఒకే పంట వేసి అదృష్టం మీద ఆధారపడకూడదు, విభిన్న పంటలతో రిస్క్ను తగ్గించుకోవాలి.కేవలం అర ఎకరం విస్తీర్ణంలో ఆయన చేస్తున్న సాగు ప్రయోగాలు అద్భుతమనే చెప్పాలి.
సాధారణంగా అర ఎకరంలో వరి వేస్తే ఏడాదికి ఓ పది వేల రూపాయలు మిగలడం కష్టం. కానీ వెంకటేష్ తన పొలాన్ని 16 రకాల పంటల ప్రయోగశాలగా మార్చారు. ఆయన సాగు చేస్తున్న పంటల జాబితా ఇది..
ఆకుకూరలు: మెంతి, కొత్తమీర, పుదీనా.
కూరగాయలు: టమాటా, వంకాయ, బెండ, బీర, క్యాబేజీ, క్యారెట్, బీట్రూట్.
పూలు & పండ్లు: బంతి పూలు, పుచ్చకాయ వంటి రకాలు.
వెంకటేష్ అనుసరిస్తున్న ఈ 'మల్టీ క్రాపింగ్' విధానంలో ప్రధానాంశం ఏంటంటే, మార్కెట్ ధరల ఒడిదుడుకులు ఆయనను దెబ్బతీయలేవు.ఒక పంటకు ధర లేకపోయినా, మరో పంట ఆదుకుంటుంది. అందుకే నా పొలం నాకు డైలీ ఏటీఎం లాంటిది అని ఆయన గర్వంగా చెబుతారు.మార్కెట్ డిమాండ్ను బట్టి ఆయనకు రోజుకు కనీసం రూ. 1,000 నుండి గరిష్టంగా రూ. 12,000 వరకు ఆదాయం అందుతోంది. అంటే నెలకు దాదాపు రూ. 50 వేల నుండి రూ. 70 వేల వరకు నికర లాభం గడిస్తూ.. ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి కంటే ఎక్కువే సంపాదిస్తున్నారు.
పండించడం ఒక ఎత్తు అయితే, అమ్ముకోవడం మరో ఎత్తు. ఇక్కడే వెంకటేష్ తన మార్కెటింగ్ చమత్కారాన్ని ప్రదర్శించారు.నేరుగా జగిత్యాల రైతు మార్కెట్కు తీసుకెళ్లి వినియోగదారులకు విక్రయించడం.రిలయన్స్, రత్నదీప్ వంటి ప్రముఖ సూపర్ మార్కెట్లతో ఒప్పందాలు చేసుకుని, నాణ్యమైన పంటను మంచి ధరలకు అందిస్తున్నారు.పుచ్చకాయ వంటి పంటలకు కిలోకు రూ. 20 చొప్పున ధర పొందడం ఆయన ప్రణాళికాబద్ధమైన సాగుకు నిదర్శనం. తక్కువ కాల పరిమితి గల పంటలను ఎంచుకోవడం వల్ల పెట్టుబడి త్వరగా తిరిగి రావడమే కాకుండా, తెగుళ్ల బెడద కూడా తక్కువగా ఉంటోంది.
వ్యవసాయం దండగ కాదు, పక్కా ప్రణాళికతో చేస్తే పండుగ అని వెంకటేష్ నిరూపిస్తున్నారు. చిన్న రైతులు తమకున్న కొద్దిపాటి భూమిలోనే ఇలాంటి వినూత్న పద్ధతులు పాటిస్తే అప్పుల ఊబి నుండి బయటపడటం సాధ్యమే. ఎకరాల భూమి లేకపోయినా, ఉన్న అర ఎకరంలోనే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని చాటిచెప్పిన వెంకటేష్.. నిజంగా ఒక రోల్ మోడల్గా నిలిచాడు.