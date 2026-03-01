  • Menu
Aloe Vera: ఖర్చు తక్కువ, లాభం ఎక్కువ .. రైతులకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్న పంట..!

Aloe Vera: ప్రస్తుత కాలంలో రసాయన ఎరువులతో పండించే పంటల కంటే, ఆయుర్వేద మరియు ఔషధ గుణాలున్న పంటలకు గిరాకీ విపరీతంగా పెరిగింది.

Aloe Vera: ప్రస్తుత కాలంలో రసాయన ఎరువులతో పండించే పంటల కంటే, ఆయుర్వేద మరియు ఔషధ గుణాలున్న పంటలకు గిరాకీ విపరీతంగా పెరిగింది. తక్కువ పెట్టుబడితో, తక్కువ నీటితో, ఎక్కువ లాభాలు గడించాలనుకునే రైతులకు కలబంద (Aloe Vera) సాగు ఒక అద్భుతమైన వరం. కేవలం ఎడారి మొక్కగా మాత్రమే కాకుండా, నేడు ఒక వాణిజ్య పంటగా కలబంద రైతులకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. కలబంద ఒక గట్టి రకం మొక్క. దీనికి పెద్దగా సారవంతమైన భూమి అవసరం లేదు.

నీరు నిల్వ ఉండని ఇసుకతో కూడిన నేలలు, ఎర్ర నేలలు లేదా గర్రపు నేలలు దీనికి అత్యంత అనుకూలం. నీరు నిల్వ ఉంటే వేరు కుళ్లు తెగులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఉష్ణమండల వాతావరణం దీనికి భేష్. ఎంత ఎండ కాస్తే కలబందలో 'జెల్' నాణ్యత అంత పెరుగుతుంది. అత్యల్ప వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా ఇది రాజాలా పెరుగుతుంది.

కలబంద సాగులో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. పెట్టుబడి కేవలం మొదటి సంవత్సరం మాత్రమే ఉంటుంది. ఎకరాకు సుమారు 10,000 నుండి 12,000 పిలకలు అవసరమవుతాయి. దుక్కి దున్నడం, పిలకల కొనుగోలు, నాటడం మరియు ఎరువుల కోసం ఎకరాకు సుమారు రూ.40,000 నుండి రూ.60,000 వరకు ఖర్చవుతుంది. దీనికి పశువులు, మేకల బెడద ఉండదు ఎందుకంటే అవి వీటిని తినవు. కాబట్టి కంచె ఖర్చు తప్పుతుంది. చీడపీడలు కూడా చాలా తక్కువ.

కలబంద నాటిన 10 నుండి 12 నెలల తర్వాత మొదటి కోతకు వస్తుంది. ఒకసారి నాటితే దాదాపు 3 నుండి 5 ఏళ్ల వరకు దిగుబడిని పొందవచ్చు. ఎకరాకు ఏడాదికి సగటున 15 నుండి 20 టన్నుల దిగుబడి వస్తుంది.మార్కెట్ ధరను బట్టి టన్నుకు రూ.5,000 నుండి రూ.8,000 వరకు ధర లభిస్తుంది. అంటే ఎకరాకు ఏడాదికి రూ.1,00,000 నుండి రూ.1,50,000 ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంది.మొదటి ఏడాది పెట్టుబడి పోగా, మిగిలిన సంవత్సరాల్లో ఖర్చు నామమాత్రమే కాబట్టి నికర లాభం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

కలబందను సాగు చేసే ముందు స్థానిక ఫార్మా కంపెనీలు లేదా కాస్మెటిక్ పరిశ్రమలతో బై-బ్యాక్ ఒప్పందం చేసుకోవడం ఉత్తమం. దీనివల్ల పంట అమ్ముడుపోతుందనే భయం ఉండదు. విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులైన కలబంద జ్యూస్ లేదా జెల్ తయారీ యూనిట్లు పెట్టుకుంటే లాభాలు రెట్టింపు అవుతాయి.

