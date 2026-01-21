  • Menu
Health Advice: టీ, కాఫీ తాగడం వల్ల రక్తపోటు నిజంగా పెరుగుతుందా? పరిశోధనల్లో తేలిన షాకింగ్ విషయాలు ఇవే!

Highlights

అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారు రోజుకు 1-2 కప్పుల టీ లేదా కాఫీ తాగవచ్చు. సురక్షితమైన కెఫీన్ పరిమితులు, రిస్క్‌లు మరియు బీపీని తగ్గించే చిట్కాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

భారతదేశంలో రక్తపోటు లేదా హైపర్ టెన్షన్ సమస్య పెరుగుతోంది. ఈ సమస్య ఉన్నవారు తమ ఆహారపు అలవాట్లపై, ముఖ్యంగా టీ మరియు కాఫీ వంటి పానీయాలపై ఎక్కువగా ఆందోళన చెందుతుంటారు. అసలు వీరు కెఫీన్‌ను పూర్తిగా మానేయాలా? లేక పరిమితంగా తీసుకోవడం సురక్షితమేనా? దీనిపై నిపుణుల సూచనలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

పరిమితి పాటించడం ముఖ్యం

వైద్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారు టీ లేదా కాఫీని పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు చిన్న కప్పుల టీ/కాఫీ తాగడం సాధారణంగా సురక్షితం. ఇది రక్తపోటుపై పెద్దగా ప్రభావం చూపదు. అయితే, వీటిని అతిగా తీసుకున్నప్పుడే సమస్య మొదలవుతుంది.

కెఫీన్ పాత్ర

టీ మరియు కాఫీలలో ఉండే కెఫీన్ రక్తపోటును తాత్కాలికంగా పెంచుతుంది. ఈ ప్రభావం ఒక్కొక్కరిపై ఒక్కోలా ఉంటుంది—కొందరిలో బీపీ వెంటనే పెరిగితే, మరికొందరిలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. రోజుకు మూడు లేదా నాలుగు కప్పుల కంటే ఎక్కువ కాఫీ తాగడం వల్ల రక్తపోటును అదుపు చేయడం కష్టమవుతుంది మరియు దీర్ఘకాలంలో గుండె సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

అధిక కెఫీన్ వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ముప్పులు:

కెఫీన్‌ను అతిగా తీసుకోవడం వల్ల ఈ క్రింది సమస్యలు రావచ్చు:

  • గుండె కొట్టుకునే వేగం పెరగడం
  • ఆందోళన మరియు చిరాకు
  • నిద్రలేమి (Sleep disruption)
  • తలనొప్పి

దీర్ఘకాలంలో ఇవి రక్తపోటును మరింత తీవ్రతరం చేసి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి.

ఎనర్జీ డ్రింక్స్ మరియు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్: అత్యంత ప్రమాదకరం

అధిక బీపీ ఉన్నవారు ఎనర్జీ డ్రింక్స్ మరియు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్‌కు దూరంగా ఉండాలి. వీటిలో కెఫీన్‌తో పాటు చక్కెర కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి గుండెపై ఒత్తిడిని పెంచి రక్తపోటును వేగంగా పెంచుతాయి.

రక్తపోటు నియంత్రణకు ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు:

కెఫీన్ తగ్గించడంతో పాటు, జీవనశైలిలో ఈ మార్పులు చేయడం వల్ల బీపీని చక్కగా నిర్వహించవచ్చు:

ఆహారంలో ఉప్పు వాడకాన్ని తగ్గించండి.

పండ్లు, కూరగాయలు మరియు తృణధాన్యాలతో కూడిన సమతుల్య ఆహారం తీసుకోండి.

నడక లేదా యోగా వంటి వ్యాయామాలు ప్రతిరోజూ చేయండి.

ప్రతి రాత్రి కనీసం 7 గంటల నిద్ర ఉండేలా చూసుకోండి.

క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, హై బీపీ ఉన్నవారు పరిమితికి లోబడి టీ లేదా కాఫీని ఆస్వాదిస్తూ, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పాటిస్తే ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండదు. మరింత సమాచారం కోసం జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించవచ్చు.

