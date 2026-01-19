Hair Fall Secret: జుట్టు విపరీతంగా రాలుతోందా? షాంపూలు మార్చడం కాదు.. ముందు ఇది తినండి!
ప్రోటీన్ లోపం మీ కండరాలు, రోగనిరోధక శక్తి మరియు హార్మోన్లను దెబ్బతీస్తుంది. ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ప్రోటీన్ అవసరాలు, లక్షణాలు మరియు ఉత్తమ ఆహారాల గురించి తెలుసుకోండి.
శరీరానికి అవసరమైన పోషకాల్లో 'ప్రోటీన్' అత్యంత కీలకమైనది. కండరాల నిర్మాణం, కణాల మరమ్మత్తు, హార్మోన్ల ఉత్పత్తి మరియు ఎంజైమ్ల తయారీలో ఇది ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. కానీ, దురదృష్టవశాత్తూ చాలామంది డైట్లో తగినంత ప్రోటీన్ ఉండటం లేదని పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇటీవల డాక్టర్ సాకేత్ గోయల్ ప్రోటీన్ లోపం వల్ల కలిగే లక్షణాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం:
భారతీయుల్లో ప్రోటీన్ లోపం:
ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (ICMR) నివేదిక ప్రకారం, 30-50% మంది భారతీయులు ప్రోటీన్ లోపంతో బాధపడుతున్నారు. సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి తన శరీర బరువులో ప్రతి కిలోకు 1 గ్రాము ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి. అంటే 70 కిలోల బరువున్న వ్యక్తికి రోజుకు 70 గ్రాముల ప్రోటీన్ అవసరం. అథ్లెట్లు, జిమ్కు వెళ్లేవారు మరియు 50 ఏళ్లు పైబడిన వారు (కిలోకు 1.2 నుండి 1.5 గ్రాములు) ఇంకా ఎక్కువ ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి.
ప్రోటీన్ లోపం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య సమస్యలు:
- కండరాల బలహీనత: ప్రోటీన్ తగ్గితే కండరాలు క్షీణిస్తాయి (సార్కోపెనియా), దీనివల్ల శరీర బ్యాలెన్స్ తప్పి కింద పడిపోయే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
- బలహీనమైన ఎముకలు: ఎముకల సాంద్రత తగ్గి చిన్న దెబ్బలకే విరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
- రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం: తరచుగా ఇన్ఫెక్షన్లు, అనారోగ్యాల బారిన పడతారు.
- గాయాలు మానకపోవడం: సర్జరీలు లేదా గాయాలు అయినప్పుడు శరీరం త్వరగా కోలుకోదు.
- వాపులు మరియు నొప్పి: ఒంట్లో అనవసరమైన వాపులు, శారీరక అలసట కనిపిస్తాయి.
- చర్మం, జుట్టు సమస్యలు: చర్మం కాంతిని కోల్పోతుంది. జుట్టు పొడిబారిపోవడం, చిట్లిపోవడం మరియు విపరీతంగా రాలడం జరుగుతుంది.
- హార్మోన్ల అసమతుల్యత: ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి తగ్గి డయాబెటిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. థైరాయిడ్ సమస్యలు మరియు లైంగిక కోరికలు తగ్గడం వంటివి కూడా సంభవించవచ్చు.
ప్రోటీన్ లభించే 5 ఉత్తమ ఆహారాలు:
మీ రోజువారీ ఆహారంలో కింది వాటిని చేర్చుకోవడం ద్వారా ప్రోటీన్ లోపాన్ని అధిగమించవచ్చు:
- పప్పు ధాన్యాలు: పెసలు, శనగలు, రాజ్మా వంటివి.
- డైరీ ఉత్పత్తులు: పాలు, పెరుగు, పనీర్.
- నట్స్ మరియు గింజలు: బాదం, జీడిపప్పు, గుమ్మడి గింజలు, చియా విత్తనాలు.
- గుడ్లు: ముఖ్యంగా గుడ్డు తెల్లసొనలో నాణ్యమైన ప్రోటీన్ ఉంటుంది.
- మాంసాహారం: చికెన్, చేపలు, రొయ్యలు.
ముగింపు:
ప్రోటీన్ అనేది కేవలం బాడీబిల్డర్లకు మాత్రమే కాదు, ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరం. ప్రతి రోజూ తీసుకునే మూడు పూటల భోజనంలో ప్రోటీన్ సమానంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. నేడు మీరు చేసే చిన్న మార్పు రేపు పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యల నుండి మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది.