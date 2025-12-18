  • Menu
Over Thinking: అతిగా ఆలోచిస్తున్నారా? వెంటనే ఆపేసే సులభమైన మార్గాలు ఇవే!

Highlights

అతిగా ఆలోచించడం వల్ల ఒత్తిడి, కోపం, మానసిక సమస్యలు పెరుగుతాయి. ఓవర్ థింకింగ్‌ను తగ్గించుకోవడానికి నిపుణులు సూచిస్తున్న ప్రభావవంతమైన మార్గాలు ఇవే.

Over Thinking: అతిగా ఆలోచనలు మీ మనసును వేధిస్తున్నాయా?

ఏ చిన్న విషయమైనా గంటల తరబడి ఆలోచిస్తూ ఉండటం, జరిగేదానికన్నా జరగనిదే ఎక్కువగా ఊహించుకోవడం… ఇవన్నీ ఓవర్ థింకింగ్ లక్షణాలు. అతిగా ఆలోచిస్తే సమస్యకు పరిష్కారం దొరకదు. బదులుగా మనసు, మూడ్‌, ఆరోగ్యం అన్నింటిపైనా ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. ఒత్తిడి, కోపం, ఆందోళన పెరిగి మానసిక సమస్యల దాకా వెళ్లే ప్రమాదం ఉంటుంది.

అయితే శుభవార్త ఏంటంటే…

అతి ఆలోచనలను నియంత్రించడానికి కొన్ని సులభమైన మార్గాలు ఉన్నాయి. అవి ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అతి ఆలోచనలు తగ్గించుకునే ప్రభావవంతమైన మార్గాలు

1. మీ మెదడుకు ‘స్టాప్’ చెప్పండి

ఏదైనా విషయం పదే పదే ఆలోచనగా వస్తుంటే, మీ మనసులోనే గట్టిగా చెప్పండి – “ఇప్పుడు దీని గురించి ఆలోచించను” అని ఆలోచనలను మళ్లించే ప్రయత్నం చేయాలి.

2. వెంటనే ఏదైనా పనిలో నిమగ్నం అవ్వండి

మీరు ఓవర్ థింకింగ్ చేస్తున్నట్టు అనిపించిన వెంటనే,

ఇంటి పని

  • ఆఫీస్ పని
  • వాకింగ్
  • చిన్న టాస్క్

ఏదైనా ఒక పని మొదలుపెట్టండి. ప్రస్తుతం చేస్తున్న పనిపై దృష్టి పెట్టడంతో ఆలోచనలు తగ్గిపోతాయి.

3. ఆలోచనలను కాగితంపై రాయండి

మెదడులో తిరుగుతున్న ఆలోచనలన్నింటినీ ఒక పేపర్‌పై రాయండి.

ఇలా చేయడం వల్ల సగం ఒత్తిడి తగ్గిపోతుంది.

రాసిన వాటిని చదివితే,

అవసరమైన ఆలోచన ఏది

అనవసరమైన ఆలోచన ఏది

అన్నది మీకే అర్థమవుతుంది.

4. 24 గంటల్లో నిర్ణయం తీసుకోండి

  • నిర్ణయం తీసుకోలేకపోవడమే ఓవర్ థింకింగ్‌కు ప్రధాన కారణం.
  • ఏదైనా విషయం గురించి ఆలోచిస్తే, 24 గంటల్లోగా నిర్ణయం తీసుకోండి.
  • అప్పటికీ నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతే, ఆ ఆలోచనను పక్కన పెట్టి వేరే పనుల్లో బిజీ అవ్వండి.

5. ఇది నిజమా? ఊహనా? అని ప్రశ్నించుకోండి

ఒకే విషయం మీద పదే పదే ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రశ్నలు వేసుకోండి:

  • ఇందులో వాస్తవం ఎంత?
  • ఇది కేవలం ఊహనా?
  • దీనికి ఎలాంటి రుజువు ఉందా?

ఇలా ఆలోచిస్తే దాదాపు 80 శాతం అనవసర ఆలోచనలు తగ్గిపోతాయి.

6. ధ్యానం – అతి ఆలోచనలకు ఉత్తమ ఔషధం

శ్వాసపై దృష్టి పెట్టి రోజుకు కొన్ని నిమిషాలు ధ్యానం చేయండి.

ధ్యానం వల్ల:

  • మెదడు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
  • ఆలోచనలు తగ్గుతాయి
  • ఒత్తిడి తగ్గుతుంది

ఓవర్ థింకింగ్ వచ్చినప్పుడల్లా, ఉన్నచోటే కాసేపు ధ్యానం చేయడం అలవాటు చేసుకోండి.

7. చెడ్డ ఫలితం వస్తే ఏం చేయాలో ఆలోచించండి

  • ఏదైనా విషయం గురించి భయపడుతున్నారా?
  • ముందే “ఫలితం ప్రతికూలంగా వస్తే?” అని ఊహించండి.
  • దాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలో మాత్రమే ఆలోచించండి.

ఇలా చేస్తే సుమారు 70 శాతం ఒత్తిడి తగ్గిపోతుంది.

8. మెదడును ఖాళీగా ఉంచవద్దు

మెదడుకు పని లేకపోతే అది అతి ఆలోచనలతో నిండిపోతుంది.

అందుకే:

  • చిన్న లక్ష్యాలు పెట్టుకోండి
  • సంగీతం వినండి
  • సినిమాలు చూడండి
  • పుస్తకాలు చదవండి

ఏదో ఒక పనిలో నిమగ్నంగా ఉంటే ఆలోచనలు రావు.

9. నమ్మకమైన వ్యక్తితో మాట్లాడండి

ఓవర్ థింకింగ్ వల్ల ఒత్తిడిగా అనిపిస్తే, మీకు నమ్మకమైన వ్యక్తితో మాట్లాడండి. మీ ఆలోచనలను చెప్పడం వల్లే సగం ఒత్తిడి తగ్గిపోతుంది. నిర్ణయం తీసుకోలేని పరిస్థితిలో వారి సలహాలు ఉపయోగపడతాయి.

