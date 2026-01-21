  • Menu
Health Alert: భారత్‌లో ప్రాణాలు తీస్తున్న ప్రధాన వ్యాధులు ఇవే! నివారణ మార్గాలపై నిపుణుల ప్రత్యేక విశ్లేషణ

Health Alert: భారత్‌లో ప్రాణాలు తీస్తున్న ప్రధాన వ్యాధులు ఇవే! నివారణ మార్గాలపై నిపుణుల ప్రత్యేక విశ్లేషణ
భారతదేశంలో గుండె జబ్బులు, క్యాన్సర్, మధుమేహం మరియు టీబీ వల్ల లక్షలాది మంది మరణిస్తున్నారు. ఈ వ్యాధుల ప్రధాన కారణాలను తెలుసుకుని, ముందస్తు జాగ్రత్తలతో ప్రాణాలను కాపాడుకోండి.

జననం ఒక అందమైన ఆరంభం అయితే, మరణం అలసిపోయిన జీవితానికి లభించే ప్రశాంతమైన విశ్రాంతి. జీవితం చాలా సున్నితమైనదని—నీటిపై బుడగలాంటిదని లేదా గాలిలో దీపం లాంటిదని పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఈ ప్రయాణం ఎప్పుడు ముగుస్తుందనేది ఒక రహస్యం. వయసుతో సంబంధం లేకుండా, విధి నిర్ణయించినంత కాలమే జీవితం కొనసాగుతుంది.

భారతదేశంలో జనాభా పెరుగుదల మరియు మారుతున్న కాలంతో పాటు అనారోగ్య సమస్యలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ప్రతి ఏటా లక్షలాది మంది నివారించదగ్గ మరియు చికిత్స చేయదగ్గ వ్యాధుల వల్లే మరణిస్తున్నారు. వైద్యుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ మరణాలకు కారణం చికిత్స అందుబాటులో లేకపోవడం కాదు; వ్యాధిని ఆలస్యంగా గుర్తించడం, ఆరోగ్యంపై అవగాహన లేకపోవడం, చెడు జీవనశైలి మరియు క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోకపోవడమే ప్రధాన కారణాలు. దేశంలో మరణాలకు కారణమవుతున్న ప్రధాన వ్యాధులు మరియు వాటి నివారణ మార్గాల గురించి ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.

గుండె జబ్బులు: భారతదేశపు అతిపెద్ద హంతకి

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ప్రకారం, భారతదేశంలో మరణాలకు ప్రధాన కారణం గుండె జబ్బులే. ఇక్కడ ప్రతి లక్ష మంది జనాభాలో సుమారు 110 మంది గుండె సంబంధిత సమస్యల వల్ల మరణిస్తున్నారు. అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, ధూమపానం, సరైన పోషకాహారం లేకపోవడం, ఒత్తిడి మరియు శారీరక శ్రమ లేని జీవనశైలి గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతున్నాయి. ఛాతిలో నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలను అశ్రద్ధ చేయకుండా, క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవడం ద్వారా ఈ ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు.

శ్వాసకోశ వ్యాధులు (COPD, ఆస్తమా)

భారతదేశంలో శ్వాసకోశ వ్యాధుల వల్ల ప్రతి లక్ష మందిలో సుమారు 70 మంది మరణిస్తున్నారు. విపరీతమైన కాలుష్యం, వంట గ్యాస్ లేదా పొయ్యి నుండి వచ్చే పొగ, ధూళి మరియు పొగాకు వాడకం దీనికి ప్రధాన కారణాలు. దగ్గు లేదా ఆయాసాన్ని చిన్న సమస్యగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేయకుండా, ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించి చికిత్స తీసుకోవడం వల్ల ప్రాణాపాయం నుండి తప్పించుకోవచ్చు.

అతిసార వ్యాధులు (Diarrhoeal Diseases): నివారించదగ్గ విషాదం

అపరిశుభ్రమైన నీరు, పారిశుధ్య లోపం మరియు పోషకాహార లోపం వల్ల వచ్చే ఈ వ్యాధులు ఇప్పటికీ పెద్ద ముప్పుగా ఉన్నాయి. ప్రతి లక్ష మందిలో దాదాపు 34 మంది దీనివల్ల మరణిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు దీని బారిన పడుతున్నారు. స్వచ్ఛమైన నీరు, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత మరియు సరైన సమయంలో ఓఆర్ఎస్ (ORS) అందించడం ద్వారా ఈ మరణాలను అడ్డుకోవచ్చు.

క్షయవ్యాధి (TB): నయమయ్యే వ్యాధి.. కానీ ప్రాణాంతకం

టీబీని పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు, కానీ భారతదేశంలో ఇప్పటికీ ఇది ప్రతి లక్ష మందిలో 25 మంది ప్రాణాలను బలితీసుకుంటోంది. వ్యాధిని ఆలస్యంగా గుర్తించడం, మందుల కోర్సును మధ్యలోనే ఆపేయడం వల్ల పరిస్థితి విషమిస్తోంది. సకాలంలో పరీక్షలు చేయించుకుని, పూర్తిస్థాయి చికిత్స తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

మధుమేహం (Diabetes): నిశబ్ద ప్రమాదం

నేరుగా మధుమేహం వల్ల వచ్చే మరణాల కంటే, దాని వల్ల కలిగే ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు (Complications) చాలా ప్రమాదకరం. ప్రతి లక్ష మందిలో 23 మరణాలు దీనికి సంబంధించి ఉంటున్నాయి. ఇది గుండె, కిడ్నీలు మరియు నరాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోవడం, వ్యాయామం మరియు సరైన ఆహారం దీనికి విరుగుడు.

క్యాన్సర్: పెరుగుతున్న ఆందోళన

భారతదేశంలో క్యాన్సర్ మరణాలు నిరంతరం పెరుగుతున్నాయి. ఊపిరితిత్తులు, రొమ్ము, గర్భాశయ ముఖద్వారం, నోరు మరియు ప్రేగు క్యాన్సర్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ధూమపానం, మద్యపానం, కాలుష్యం మరియు ఆలస్యంగా వ్యాధిని గుర్తించడం వల్ల మరణాల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ముందస్తు పరీక్షలు (Screening) ప్రాణాలను కాపాడగలవు.

శిశు మరణాలు (Neonatal Causes)

ముందస్తు ప్రసవాలు, ఇన్ఫెక్షన్లు మరియు ప్రసవ సమయంలో తలెత్తే ఇబ్బందుల వల్ల ఇప్పటికీ శిశు మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. గర్భధారణ సమయంలో సరైన సంరక్షణ, సురక్షితమైన ప్రసవం మరియు శిశువులకు సకాలంలో టీకాలు వేయించడం ద్వారా ఈ మరణాలను తగ్గించవచ్చు.

ముగింపు

జీవితం చాలా విలువైనది. మరణం అనివార్యమైనప్పటికీ, అవగాహన మరియు ముందస్తు జాగ్రత్తలతో అకాల మరణాలను అడ్డుకోవచ్చు. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం మరియు నివారణ చర్యలు చేపట్టడం ద్వారా కోట్లాది మంది ఆరోగ్యంగా, నిండు నూరేళ్లు జీవించే అవకాశం ఉంది. మన ప్రాణాల రక్షణ మన దైనందిన జాగ్రత్తలతోనే మొదలవుతుంది.

