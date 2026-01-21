Food safety :మార్కెట్లో తాజాగా, ఇంట్లో వాడిపోయి: మన పండ్లు, కూరగాయలకు ఏమవుతోంది?
మార్కెట్లలో తాజాగా కనిపించే పండ్లు, కాయగూరలు ఇంటికి తీసుకువచ్చిన వెంటనే త్వరగా పాడవుతున్నాయి. రసాయన స్ప్రేలు, కృత్రిమ పక్వీకరణ ఆహార నాణ్యతపై ఎలా ప్రభావం చూపుతున్నాయి మరియు వినియోగదారులు సురక్షితంగా ఉండేందుకు ఏమి చేయాలో తెలుసుకోండి.
మార్కెట్లో చూసినప్పుడు ఎంతో తాజాగా, మెరిసిపోతూ కనిపించే పండ్లు లేదా కూరగాయలు కొన్నారా? కానీ ఇంటికి తెచ్చిన ఒక్క రోజులోనే అవి వాడిపోవడం మీరు గమనించారా? ఈ సమస్యను ప్రస్తుతం చాలా కుటుంబాలు ఎదుర్కొంటున్నాయి. కొనేటప్పుడు తళతళలాడే ఈ ఉత్పత్తులు, ఇంటికి రాగానే ఎందుకు పాడైపోతున్నాయి?
మనం వాతావరణాన్ని లేదా ఫ్రిజ్ను నిందిస్తుంటాం. కానీ దీని వెనుక ఉన్న అసలు నిజం చాలా ఆందోళన కలిగించేదిగా ఉంది.
తాజాదనం అనే భ్రమ
మార్కెట్లో వ్యాపారులు ఇవి "ఈ ఉదయం వచ్చినవే" అని చెబుతుంటే, మనం మన కుటుంబం కోసం వాటిని ఎంత ధరైనా వెచ్చించి కొంటాం. కానీ మరుసటి రోజే అవి కుళ్ళిపోవడం లేదా వాడిపోవడం మొదలవుతుంది. చిత్రమేమిటంటే, అదే సమయంలో మార్కెట్లోని వ్యాపారి దగ్గర ఉన్న స్టాక్ మాత్రం ఇంకా తాజాగా కనిపిస్తూనే ఉంటుంది.
దీని వెనుక రసాయనాలు ఉన్నాయా?
పండ్లు, కూరగాయలపై నీటిలో కలిపిన ప్రత్యేక రసాయన ద్రావణాలను (chemical solutions) స్ప్రే చేయడం వల్లే ఈ కృత్రిమ తాజాదనం వస్తోందని చాలా మంది అనుమానిస్తున్నారు. ఈ స్ప్రేలు వాటికి తక్షణ మెరుపును ఇస్తాయి. మనం కొని ఇంటికి తెచ్చిన తర్వాత ఆ రసాయన ప్రభావం పోగానే, అవి తేమను కోల్పోయి ఊహించిన దానికంటే వేగంగా ఎండిపోతాయి. ఇది వ్యాపారులకు అమ్మకాలు పెంచుకోవడానికి సహాయపడవచ్చు, కానీ వినియోగదారుల ఆరోగ్యానికి మాత్రం ప్రమాదం.
కూరగాయలు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి?
మన మార్కెట్లకు హైదరాబాద్, బెంగళూరు, కర్నూలు, అనంతపురం, మహారాష్ట్ర మరియు కర్ణాటక వంటి ప్రాంతాల నుండి ఏడాది పొడవునా కూరగాయలు సరఫరా అవుతున్నాయి. ఉదాహరణకు, పూర్వపు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే 30,700 ఎకరాల్లో సాగు జరుగుతోంది మరియు రోజువారీ వ్యాపారం దాదాపు ₹1.90 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. ఇంత భారీ స్థాయిలో నిల్వ చేయడం మరియు రవాణా చేయడంలో నాణ్యత నియంత్రణ అనేది పెద్ద సవాలుగా మారింది.
ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే రసాయనాలు
కొంతమంది వ్యాపారులు ఈ క్రింది రసాయనాలను ఉపయోగిస్తున్నట్లు సమాచారం:
- కాల్షియం కార్బైడ్: పండ్లు వేగంగా పండటానికి.
- క్లోరిన్ మరియు హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్: కూరగాయలు తాజాగా ఉండటానికి.
- మలాకైట్ గ్రీన్: ఆకుకూరలు మరింత పచ్చగా కనిపించడానికి.
ఇవి చూడటానికి ఆకర్షణీయంగా ఉన్నప్పటికీ, వీటిని దీర్ఘకాలం తీసుకోవడం వల్ల తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.
కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి సరళమైన చిట్కాలు
రసాయనాలు వాడటం అనేది పొలం నుండి మార్కెట్ వరకు ఒక సాధారణ విషయంగా మారిన ఈ రోజుల్లో, మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:
- పండ్లు, కూరగాయలను వాడటానికి ముందు శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఆకుకూరలను ఉప్పు నీటిలో రెండు మూడు సార్లు నానబెట్టి కడగాలి.
- వీలైనంత వరకు పండ్ల తొక్కను తీసివేసి తినండి.
- అసాధారణంగా మెరుస్తున్న లేదా వింత వాసన వచ్చే ఉత్పత్తులను కొనకండి.
మెరిసే ఆపిల్ లేదా పచ్చని ఆకుకూరలు చూడటానికి బాగుండవచ్చు, కానీ తాజాదనం ఎప్పుడూ మనం చూసే విధంగా ఉండదు. వంటగదిలో కొంచెం జాగ్రత్త వహించడం ద్వారా మీ కుటుంబాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు.