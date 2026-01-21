Don't Wait Too Long పెళ్లి చేసుకోలేదా? అయితే జాగ్రత్త.. మీ మానసిక ఆరోగ్యంపై శాస్త్రవేత్తల సంచలన హెచ్చరిక!
30 ఏళ్లు దాటినా పెళ్లి చేసుకోకపోతే డిప్రెషన్ తప్పదా? యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జూరిచ్ శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనంలో సంచలన విషయాలు. ఒంటరితనం వల్ల కలిగే మానసిక, శారీరక సమస్యల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
"సింగిల్ కింగ్" అని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతూ ఒంటరితనాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ వార్త మీకోసమే. స్వేచ్ఛగా ఉండొచ్చని పెళ్లిని వాయిదా వేస్తూ, ఎక్కువ కాలం ఒంటరిగా గడపడం వల్ల గుండెపోటు కంటే ప్రమాదకరమైన మానసిక వ్యాధులు చుట్టుముట్టే అవకాశం ఉందని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జూరిచ్ తాజా అధ్యయనం హెచ్చరించింది.
17,000 మందిపై 16 ఏళ్ల పాటు పరిశోధన
స్విట్జర్లాండ్కు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు జర్మనీ, బ్రిటన్కు చెందిన సుమారు 17,000 మందిపై (16 ఏళ్ల నుంచి 29 ఏళ్ల మధ్య వయస్కులు) ఏకంగా 16 ఏళ్ల పాటు సుదీర్ఘ అధ్యయనం నిర్వహించారు. ఈ పరిశోధనలో తేలిన కొన్ని దిగ్భ్రాంతికర విషయాలు ఇవే:
జీవితంపై అసంతృప్తి: వయస్సు పెరుగుతున్నా ఒంటరిగా ఉండేవారిలో జీవితంపై సంతృప్తి (Life Satisfaction) వేగంగా తగ్గిపోతోందని తేలింది.
డిప్రెషన్ ముప్పు: ముఖ్యంగా 25 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత కూడా సరైన తోడు లేకపోవడం వల్ల ఒంటరితనం పెరిగి, అది తీవ్రమైన డిప్రెషన్ మరియు మానసిక ఒత్తిడికి దారితీస్తోంది.
మహిళలు vs పురుషులు: ఈ ప్రభావం ఇద్దరిలోనూ సమానంగా కనిపిస్తోందని పరిశోధకులు గుర్తించారు.
పెళ్లి చేసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి?
అధ్యయనం ప్రకారం, సరైన వయసులో రిలేషన్షిప్లో ఉన్నవారు లేదా పెళ్లి చేసుకున్న వారిలో మానసిక ధైర్యం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తేలింది.
- సామాజిక మద్దతు: భాగస్వామితో గడపడం వల్ల ఒంటరితనం తగ్గి, మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
- ఆరోగ్యంపై ప్రభావం: ఒంటరిగా ఉండటం వల్ల శరీరంలో కార్టిసాల్ (Cortisol) స్థాయిలు పెరిగి, రక్తపోటు మరియు గుండె సంబంధిత సమస్యలకు దారితీస్తుంది. పెళ్లి చేసుకున్న వారిలో ఈ ఒత్తిడి తక్కువగా ఉంటుందని డాక్టర్ ఆడమ్ బోర్లాండ్ వివరించారు.
ఎవరికి ముప్పు ఎక్కువగా ఉంది?
చదువు, కెరీర్పై అతిగా దృష్టి పెట్టి సామాజిక జీవితాన్ని విస్మరించేవారు.
తల్లిదండ్రులతోనే ఉండిపోయి, కొత్త బంధాలను ఏర్పరచుకోని వారు.
ఒంటరిగా నివసించే వారిలో ఈ మానసిక సమస్యలు త్వరగా వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ముగింపు: "సింగిల్గా ఉండటం అనేది తాత్కాలికంగా స్వేచ్ఛగా అనిపించవచ్చు, కానీ దీర్ఘకాలంలో అది మీ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది" అని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే సరైన సమయంలో భాగస్వామిని ఎంచుకుని, సంతోషకరమైన వైవాహిక జీవితాన్ని గడపాలని వారు సూచిస్తున్నారు.