Thyroid Report: థైరాయిడ్ రిపోర్ట్ బోర్డర్‌లైన్‌లో వస్తే భయపడాలా? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

Highlights

బోర్డర్‌లైన్ థైరాయిడ్ అంటే వ్యాధి ఉన్నట్లు కాదు. సబ్‌క్లినికల్ హైపోథైరాయిడిజం లక్షణాలు, కారణాలు మరియు చికిత్స ఎప్పుడు అవసరమో నిపుణుల మాటల్లో తెలుసుకోండి.

థైరాయిడ్ పరీక్ష చేయించుకున్నప్పుడు ఫలితాలు సాధారణ స్థాయి కంటే కొంచెం అటు ఇటుగా వస్తే చాలామంది ఆందోళన చెందుతుంటారు. ఇక జీవితాంతం మందులు వాడుతూ థైరాయిడ్ సమస్యతో బాధపడాల్సిందేనని భయపడిపోతారు. అయితే, వైద్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఇది నిజం కాదు. చాలా సందర్భాలలో బోర్డర్ లైన్ థైరాయిడ్ నివేదిక వచ్చినంత మాత్రాన వెంటనే చికిత్స ప్రారంభించాల్సిన అవసరం లేదు.

అసలు "బోర్డర్ లైన్ థైరాయిడ్" అంటే ఏమిటి?

వైద్య పరిభాషలో దీనిని 'సబ్‌క్లినికల్ హైపోథైరాయిడిజం' అంటారు. అంటే శరీరంలోని TSH (థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్) మరియు T4 (థైరాక్సిన్) అనే రెండు పారామీటర్లలో ఒకటి పెరగడం, రెండోది సాధారణ స్థితిలోనే ఉండటం.

మెట్రోపాలిస్ హెల్త్‌కేర్ ల్యాబ్ ఆపరేషన్స్ చీఫ్ డాక్టర్ సుభాశిష్ సాహా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బోర్డర్ లైన్ నివేదిక వచ్చినంత మాత్రాన మీకు థైరాయిడ్ వ్యాధి ఉన్నట్లు కాదు. ఇది కేవలం మీ థైరాయిడ్ ఆరోగ్యంపై మరింత శ్రద్ధ వహించాలని, నిశితంగా పరిశీలించాలని సూచించే ఒక హెచ్చరిక మాత్రమే.

థైరాయిడ్ స్థాయిలలో హెచ్చుతగ్గులకు కారణాలేంటి?

కొన్నిసార్లు కొన్ని కారణాల వల్ల పరీక్షా ఫలితాలు తప్పుగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. థైరాయిడ్ సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ క్రింది అంశాలు ఫలితాలను ప్రభావితం చేస్తాయి:

  • ఒత్తిడి మరియు నిద్రలేమి: దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి మరియు సరైన నిద్ర లేకపోవడం హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తాయి.
  • ఇటీవలి ఇన్ఫెక్షన్లు: ఏదైనా అనారోగ్యం నుండి కోలుకుంటున్న సమయంలో పరీక్ష చేయించుకుంటే ఫలితాలు బోర్డర్ లైన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
  • మందులు: స్టెరాయిడ్స్ వంటి కొన్ని రకాల మందులు థైరాయిడ్ ఫలితాలను మారుస్తాయి.
  • అధిక వ్యాయామం: పరీక్షకు ముందు తీవ్రమైన వ్యాయామం చేయడం వల్ల కూడా ఫలితాల్లో మార్పులు రావచ్చు.

మీలో ఏవైనా లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా?

బోర్డర్ లైన్ థైరాయిడ్ ఉన్న చాలామందిలో ఎటువంటి లక్షణాలు కనిపించవు. అయితే, కొందరిలో ఈ క్రింది స్వల్ప లక్షణాలు ఉండవచ్చు:

  • నిరంతర అలసట మరియు మానసిక స్థితిలో మార్పులు.
  • కారణం లేకుండా బరువు పెరగడం.
  • మలబద్ధకం, ఆందోళన లేదా నిరాశగా అనిపించడం.
  • చర్మం పొడిబారడం లేదా జుట్టు రాలడం.
  • జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడం, ఏకాగ్రత లోపించడం లేదా మహిళల్లో నెలసరి సమస్యలు.

గమనిక: ఈ లక్షణాలు రక్తహీనత లేదా ఇతర పోషకాహార లోపాల వల్ల కూడా రావచ్చు. కాబట్టి కేవలం పరీక్షా ఫలితాలను బట్టే నిర్ణయానికి రాకూడదు.

చికిత్స ఎప్పుడు అవసరం?

నివేదిక బోర్డర్ లైన్ రాగానే మందులు వాడటం సరైనది కాదు. అనవసరంగా చికిత్స తీసుకోవడం వల్ల గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, ఆందోళన లేదా ఎముకలు బలహీనపడటం వంటి దుష్ప్రభావాలు కలగవచ్చు. వైద్యులు సాధారణంగా 6 నుండి 8 వారాల తర్వాత మళ్ళీ పరీక్ష చేయించుకోమని సూచిస్తారు. లక్షణాలు తీవ్రంగా ఉండి, థైరాయిడ్ స్థాయిలు అసాధారణంగా ఉంటేనే చికిత్స ప్రారంభిస్తారు.

ఎవరు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి?

  • గర్భిణీలు లేదా గర్భం దాల్చాలనుకునే వారు.
  • గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు.
  • కుటుంబంలో థైరాయిడ్ సమస్యల చరిత్ర ఉన్నవారు.

సారాంశం

బోర్డర్ లైన్ థైరాయిడ్ నివేదిక అంటే అది వ్యాధి నిర్ధారణ కాదు, అది ఒక హెచ్చరిక మాత్రమే. కాబట్టి ఆందోళన చెందకుండా, సొంత వైద్యం చేసుకోకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించండి. మీ వయస్సు, ఆరోగ్య చరిత్ర మరియు లక్షణాలను బట్టి వైద్యులు సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు. చాలా సందర్భాలలో మందుల కంటే నిరంతర పరిశీలనే ఉత్తమ మార్గం.

