Dark Patches on Neck? అది మురికి కాదు.. ప్రమాదకరమైన జబ్బుకు సంకేతం!

Highlights

మెడ వెనుక చర్మం నల్లగా మారడం కేవలం మురికి వల్ల కాదు, అది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ మరియు డయాబెటిస్ సంకేతం కావచ్చు. 'అకాంథోసిస్ నైగ్రికాన్స్' గురించి వైద్యులు చెబుతున్న హెచ్చరికలు ఇక్కడ చూడండి.

చాలా మంది మెడ వెనుక భాగం, చంకలు లేదా పొట్టపై చర్మం ముడతలు పడే చోట నల్లగా ఉండటాన్ని గమనిస్తుంటారు. సాధారణంగా దీనిని అపరిశుభ్రత వల్ల పేరుకుపోయిన మురికి అని అనుకుని రకరకాల క్రీములు, స్క్రబ్‌లు వాడుతుంటారు. కానీ, వైద్య నిపుణులు మాత్రం ఇది కేవలం చర్మ సమస్య కాదు, మీ శరీరంలో అంతర్లీనంగా ఉన్న ఒక తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యకు సంకేతమని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఏమిటీ 'అకాంథోసిస్ నైగ్రికాన్స్'?

వైద్య పరిభాషలో చర్మం ఇలా నల్లగా, మందంగా మారడాన్ని 'అకాంథోసిస్ నైగ్రికాన్స్' (Acanthosis Nigricans) అని పిలుస్తారు. ఇది ప్రధానంగా శరీరంలో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ (Insulin Resistance) మొదలైందని చెప్పడానికి ఒక బలమైన సూచన.

ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏమిటి?

సాధారణంగా మనం తిన్న ఆహారం ద్వారా వచ్చే చక్కెరను (గైకోజ్) శక్తిగా మార్చడానికి ప్యాంక్రియాస్ గ్రంథి 'ఇన్సులిన్'ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే, మన శరీరం ఈ ఇన్సులిన్‌కు సరిగ్గా స్పందించనప్పుడు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగిపోతాయి. దీనిని భర్తీ చేయడానికి శరీరం మరింత ఎక్కువ ఇన్సులిన్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

చర్మంపై ప్రభావం: రక్తంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు, అది చర్మ కణాలను వేగంగా వృద్ధి చెందేలా ప్రేరేపిస్తుంది. దీనివల్ల ఆయా భాగాల్లో చర్మం నల్లగా మారి, వెల్వెట్ లాంటి మందపాటి పొరలా తయారవుతుంది.

డయాబెటిస్‌కు దారి తీయవచ్చు!

ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది భవిష్యత్తులో టైప్-2 డయాబెటిస్ (మధుమేహం) రావడానికి ప్రధాన కారణం. మెడ వెనుక నల్లగా మారడం అనేది మీ శరీరం మీకు ఇస్తున్న ముందస్తు హెచ్చరిక (Early Warning Sign). దీనిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే గుండె జబ్బులు, పీసీఓడీ (PCOD) వంటి ఇతర హార్మోన్ల సమస్యలు కూడా తలెత్తే అవకాశం ఉంది.

ఏం చేయాలి?

మీకు లేదా మీ పిల్లలకు మెడ వెనుక భాగం, మోచేతులు లేదా చంకల భాగంలో చర్మం అకస్మాత్తుగా నల్లగా మారుతున్నట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే ఈ క్రింది పనులు చేయండి:

  • వైద్యుడిని సంప్రదించండి: వెంటనే ఒక నిపుణుడైన డాక్టరును కలిసి రక్త పరీక్షలు (HbA1c లేదా Fasting Insulin) చేయించుకోండి.
  • ఆహార నియమాలు: కార్బోహైడ్రేట్లు, చక్కెర తక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి.
  • వ్యాయామం: క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది.

గుర్తుంచుకోండి, చర్మంపై కనిపించే ఈ మార్పు కేవలం బాహ్య సౌందర్యానికి సంబంధించినది కాదు, మీ అంతర్గత ఆరోగ్యానికి అద్దం పట్టేది!

