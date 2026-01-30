  • Menu
Home  > విద్య

BITS Pilani Times Rankings వాకౌట్: IITల మార్గాన్ని అనుసరిస్తుందా?

BITS Pilani Times Rankings వాకౌట్: IITల మార్గాన్ని అనుసరిస్తుందా?
x

BITS Pilani Times Rankings వాకౌట్: IITల మార్గాన్ని అనుసరిస్తుందా?

Highlights

BITS Pilani ర్యాంకింగ్ లో పాల్గొనడం నిలిపివేసింది. పారదర్శకత లోపాలు కారణంగా ఈ నిర్ణయం, భవిష్యత్తులో మెరుగైన విధానంతో తిరిగి చేరవచ్చు.

BITS Pilani : దేశంలో ప్రతిష్టాత్మకమైన బిర్లా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ (BITS Pilani) సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. టైమ్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ (THE) వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్‌లో పాల్గొనడం నిలిపివేసింది. సంస్థ ప్రకారం, ర్యాంకింగ్ విధానంలో పారదర్శకత మరియు కచ్చితత్వం లోపించడమే ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణం.

BITS Pilani యాజమాన్యం తెలిపినట్లయితే, "THE ర్యాంకింగ్ సైకిల్ నుంచి సంస్థాగత, సబ్జెక్టుల వారీ డేటా అందించడం నిలిపివేస్తున్నాం. దీని ఫలితంగా రాబోయే ర్యాంకింగ్స్‌లో బిట్స్ పిలానీ కనిపించదు," అని తెలిపారు.

గతంలో ఐఐటీలూ (IIT Bombay, Delhi, Kanpur, Madras) ర్యాంకింగ్స్‌లో పారదర్శకత లోపాల కారణంగా వైదొలిగిన సంగతి తెలిసిందే. బిట్స్ పిలానీ మళ్లీ ర్యాంకింగ్‌లో పాల్గొనడానికి సిద్ధంగా ఉంటుందని, పద్ధతులు మెరుగుపడితే వ్యవస్థలో చేరతామని వెల్లడించింది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick