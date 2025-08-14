  • Menu
Home  > విద్య

అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్శిటీలో డిగ్రీ, పీజీ, డిప్లోమా అడ్మిషన్లు – దరఖాస్తు గడువు ఆగస్ట్ 30 వరకు పొడిగింపు

అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్శిటీలో డిగ్రీ, పీజీ, డిప్లోమా అడ్మిషన్లు – దరఖాస్తు గడువు ఆగస్ట్ 30 వరకు పొడిగింపు
x

Ambedkar Open University Degree, PG & Diploma Admissions – Application Deadline Extended Till August 30

Highlights

అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్శిటీ డిగ్రీ, పీజీ, డిప్లోమా ప్రవేశాల దరఖాస్తుల గడువు ఆగస్ట్ 30 వరకు పొడిగింపు. కోర్సులు, అర్హతలు, ఫీజులు, దరఖాస్తు విధానం వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

డాక్టర్ బి.ఆర్‌. అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్శిటీలో డిగ్రీ, పీజీ, డిప్లోమా కోర్సుల కోసం ప్రవేశాల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. మొదట నిర్ణయించిన దరఖాస్తుల చివరి తేదీ ఆగస్ట్ 13 కాగా, అభ్యర్థుల సౌలభ్యం దృష్ట్యా అధికారులు ఈ గడువును ఆగస్ట్ 30, 2025 వరకు పొడిగించారు.

2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి అడ్మిషన్లు కొనసాగుతుండగా, అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు https://braou.ac.in అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

కోర్సుల వివరాలు:

  1. డిగ్రీ: బీఏ, బీకాం, బీఎస్సీ – ఇంటర్ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
  2. పీజీ: ఎంఏ, ఎంకాం, ఎంఎస్సీ, ఎంబీఏ – డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
  3. పీజీ డిప్లొమా & సర్టిఫికెట్ కోర్సులు: బీఎల్ఐఎస్సీ (BLISc), ఎంఎల్ఐఎస్సీ (MLISc), లైబ్రేరియన్ సైన్స్ మరియు ఇతర కోర్సులు.
  4. అన్ని కోర్సులు తెలుగు, ఇంగ్లీష్‌ మీడియంలో అందుబాటులో ఉండి, సెమిస్టర్ విధానంలో పరీక్షలు నిర్వహించబడతాయి.

ఫీజు చెల్లింపు:

దరఖాస్తు ఫీజు, ట్యూషన్‌ ఫీజును ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డు, ఏపీ/టీఎస్ ఆన్లైన్ సెంటర్‌ ద్వారా చెల్లించాలి. ఫీజు కోర్సు ఆధారంగా మారుతుంది.

స్టడీ సెంటర్లు:

దరఖాస్తు సమయంలో మీకు సమీపంలో ఉన్న స్టడీ సెంటర్‌ను జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి. హైదరాబాద్‌తో పాటు పలు జిల్లాల్లో కూడా స్టడీ సెంటర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

సంప్రదించడానికి:

040-23680222, 23680333, 23680444, 23680555

7382929570

టోల్‌ఫ్రీ: 1800-599-0101

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick