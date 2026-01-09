Techie Twist: ఆఫీస్ కి రాకపోతే ప్రమోషన్ లేనట్టే! టీసీఎస్ ఉద్యోగులకు ఊహించని షాక్!
టీసీఎస్ ఆఫీస్ హాజరు నిబంధనలను కఠినతరం చేసింది. వారానికి 5 రోజులు ఆఫీసుకు రాని వారి అప్రైజల్స్ను నిలిపివేసింది. ఇది 2026 వేతనాలు, బ్యాండింగ్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది.
టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ తన 'వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్' విధానాన్ని మునుపటి కంటే చాలా కఠినతరం చేసింది. ఉద్యోగులు మంచి పనితీరు రేటింగ్లు (Performance Reviews) పొందాలంటే ఆఫీసు నుండి పనిచేయడం తప్పనిసరి అని స్పష్టం చేసింది. గత కొన్ని త్రైమాసికాలుగా వారానికి ఐదు రోజులు ఆఫీసుకు హాజరుకాని ఉద్యోగుల యానివర్సరీ అప్రైజల్స్ను టీసీఎస్ నిలిపివేసింది.
కీలక నిర్ణయాలు:
అప్రైజల్స్ నిలిపివేత: మేనేజర్ల స్థాయిలో అప్రైజల్ సమీక్షలు పూర్తయినప్పటికీ, హాజరు నిబంధనలు పాటించని కారణంగా కార్పొరేట్ స్థాయిలో తుది అనుమతులు లభించలేదు. ఇది ప్రధానంగా కొత్తగా చేరిన వారిపై (Freshers) ప్రభావం చూపుతుంది.
హెచ్చరిక: 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండవ త్రైమాసికం (జూలై-సెప్టెంబర్ 2025) వరకు హాజరు నిబంధనలు పాటించని వారి అప్రైజల్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇదే తీరు కొనసాగితే, వారికి ఎటువంటి పనితీరు బ్యాండ్ (Performance Band), అప్రైజల్ ఫలితాలు లేదా వేరియబుల్ పే (Variable Pay) అందవని కంపెనీ హెచ్చరించింది.
నిబంధనల అమలు: టీసీఎస్ వార్షిక యానివర్సరీ అప్రైజల్ విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. ఇందులో మేనేజర్ల మూల్యాంకనం తర్వాతే ఫైనల్ బ్యాండింగ్ వస్తుంది. అయితే, ఇప్పుడు ఆఫీసు హాజరు అనేది ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి ఒక తప్పనిసరి నిబంధనగా మారింది.
నిబంధనల సడలింపు (Exceptions):
భారతీయ ఐటీ రంగంలో టీసీఎస్ ప్రస్తుతం అత్యంత కఠినమైన 'రిటర్న్ టు ఆఫీస్' విధానాన్ని (వారానికి 5 రోజులు) అమలు చేస్తోంది. ఉద్యోగుల వ్యక్తిగత అత్యవసర పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని కొన్ని మినహాయింపులు ఇచ్చింది:
- త్రైమాసికానికి ఆరు రోజుల వరకు వ్యక్తిగత పనుల కోసం మినహాయింపు పొందవచ్చు.
- నెట్వర్క్ లేదా మౌలిక సదుపాయాల సమస్యలు ఉంటే అధికారికంగా అభ్యర్థించవచ్చు.
- అయితే, హాజరు రికార్డుల్లో ఎలాంటి వెనకటి మార్పులకు (Backend Corrections) అనుమతి ఉండదని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
మొత్తానికి, ఆఫీసులో శారీరక ఉనికిని (Physical Presence) పనితీరు అంచనాకు మరియు కెరీర్ ఎదుగుదలకు అత్యంత ముఖ్యమైన అంశంగా మారుస్తూ టీసీఎస్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనివల్ల ఉద్యోగులందరూ తప్పనిసరిగా ఆఫీసు నుండే పనిచేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.