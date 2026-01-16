SSC GD Constable Final Results: SSC GD కానిస్టేబుల్ తుది ఫలితాలు విడుదల.. 53,690 పోస్టుల భర్తీ!
SSC GD Constable Final Results: SSC GD కానిస్టేబుల్ తుది ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. బీఎస్ఎఫ్, సీఐఎస్ఎఫ్, సీఆర్పీఎఫ్ వంటి విభాగాల్లో 53,690 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితాను ఎస్ఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఉంచింది.
SSC GD Constable Final Results: కేంద్ర సాయుధ బలగాల్లో కొలువు సాధించాలనే అభ్యర్థుల నిరీక్షణకు తెరపడింది. స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ (SSC) నిర్వహించిన కానిస్టేబుల్ (జనరల్ డ్యూటీ) పరీక్షల తుది ఫలితాలను అధికారులు గురువారం సాయంత్రం విడుదల చేశారు. మొత్తం 53,690 పోస్టులకు గానూ మెరిట్ ప్రాతిపదికన ఎంపికైన అభ్యర్థుల వివరాలను అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచారు.
విభాగాల వారీగా ఎంపిక ప్రక్రియ
ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా కేంద్రంలోని ఎనిమిది ప్రధాన విభాగాల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. అభ్యర్థులు తమ ఫలితాలను కేటగిరీల వారీగా (పురుషులు, మహిళలు మరియు విత్హెల్డ్ అభ్యర్థులు) వేర్వేరు జాబితాల్లో చూసుకోవచ్చు.
ప్రధాన విభాగాలు: BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, NCB మరియు SSF.
ఎంపిక సాగిందిలా (Selection Journey):
ఈ భారీ రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ పలు దశల్లో అత్యంత పారదర్శకంగా జరిగింది:
CBT పరీక్ష: 2025 ఫిబ్రవరిలో జరిగిన కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షకు దాదాపు 24 లక్షల మంది హాజరయ్యారు.
PET/PST: గత ఏడాది జూన్లో విడుదలైన ఫలితాల ఆధారంగా 3,94,121 మంది దేహదారుఢ్య పరీక్షలకు ఎంపికయ్యారు.
మెడికల్ & డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్: ఫిజికల్ టెస్టుల అనంతరం షార్ట్లిస్ట్ అయిన 95,575 మందికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి, తాజాగా ఫైనల్ లిస్ట్ ప్రకటించారు.
ఫలితాలను ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?
అభ్యర్థులు ఎస్ఎస్సీ అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా తమ రోల్ నంబర్లను సరిచూసుకోవచ్చు.
♦ అధికారిక వెబ్సైట్: https://ssc.gov.in/home/candidate-result
♦ వెబ్సైట్లోకి వెళ్లిన తర్వాత 'Results' ట్యాబ్పై క్లిక్ చేసి, 'Constable-GD' సెక్షన్ను ఎంచుకోవాలి. అక్కడ ఉన్న PDF ఫైల్స్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ద్వారా మీ పేరు/నెంబర్ ఉందో లేదో తనిఖీ చేయవచ్చు.
అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు త్వరలోనే నియామక పత్రాలు (Appointment Letters) అందనున్నాయి.