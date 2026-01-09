Job Security: మైక్రోసాఫ్ట్ ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు ఏంటి? లేఆఫ్స్ వార్తలను ఖండించిన యాజమాన్యం!
జనవరి 2026లో 11,000–22,000 మంది ఉద్యోగుల తొలగింపుపై వస్తున్న వార్తలను మైక్రోసాఫ్ట్ ఖండించింది. ఆ భారీ లేఆఫ్స్ వార్తలు అబద్ధమని సంస్థ అధికారికంగా స్పష్టం చేసింది.
జనవరి 2026లో మైక్రోసాఫ్ట్ తన ప్రపంచవ్యాప్త కార్యకలాపాల నుండి సుమారు 22,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించనుందనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా చక్కర్లు కొట్టాయి. అయితే, ఈ వార్తలను మైక్రోసాఫ్ట్ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ పుకార్లు పూర్తిగా అబద్ధమని, తప్పుదోవ పట్టించేవిగా ఉన్నాయని సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
మైక్రోసాఫ్ట్ అధికారిక స్పందన:
మైక్రోసాఫ్ట్ చీఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫీసర్ ఫ్రాంక్ ఎక్స్. షా సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ.. ఈ లేఆఫ్స్ వార్తలు "ఆధారం లేనివి, కేవలం ఊహాగానాలు మరియు పూర్తిగా తప్పు" అని తేల్చి చెప్పారు. త్వరలోనే లేఆఫ్స్ ధృవీకరించబడతాయని ఒక యూజర్ చేసిన వ్యాఖ్యకు, ఆయన గట్టిగానే బదులిస్తూ ఆ పుకార్లను కొట్టిపారేశారు. గత ఏడాది జరిగిన ఉద్యోగాల కోత దృష్ట్యా ఆందోళనలో ఉన్న ఉద్యోగులకు ఈ ప్రకటన కొంత ఊరటనిచ్చింది.
పుకార్లు ఎలా మొదలయ్యాయి?
ఒక ఆన్లైన్ కథనం ద్వారా మొదలైన ఈ వార్తలు, టెక్ ఫోరమ్లు మరియు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వ్యాపించాయి. అజూర్ (Azure) క్లౌడ్ సేవలు, ఎక్స్బాక్స్ (Xbox) గేమింగ్ మరియు గ్లోబల్ సేల్స్ విభాగాల్లో ఈ కోత ఉండవచ్చని ఆ కథనాలు పేర్కొన్నాయి. మైక్రోసాఫ్ట్ మొత్తం ఉద్యోగుల సంఖ్యలో (సుమారు 2,20,000 మంది) 10 శాతం మందిని తొలగిస్తారని కూడా ప్రచారం జరిగింది. ఏఐ (AI) రంగంలో మైక్రోసాఫ్ట్ చేస్తున్న భారీ పెట్టుబడుల వల్ల ఖర్చులు పెరిగి, ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారని ఊహాగానాలు వెలువడ్డాయి.
గత చరిత్ర మరియు ప్రస్తుత పరిస్థితి:
2025లో మైక్రోసాఫ్ట్ పునర్నిర్మాణ ప్రక్రియలో భాగంగా సుమారు 15,000 మందిని తొలగించింది. ముఖ్యంగా జూలైలో వీడియో గేమింగ్ విభాగంలో 9,000 మందిని తొలగించి, కొన్ని స్టూడియోలను మూసివేసింది. ఈ పాత సంఘటనల వల్లే ప్రస్తుత పుకార్లు ఇంత వేగంగా వ్యాపించాయి. అయితే, ఎక్స్బాక్స్ హెడ్ ఫిల్ స్పెన్సర్ మాట్లాడుతూ.. ఆ పునర్నిర్మాణం కేవలం పనితీరును మెరుగుపరచడానికేనని స్పష్టం చేశారు.
బలమైన ఆర్థిక స్థితి:
లేఆఫ్స్ వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ, మైక్రోసాఫ్ట్ ఆర్థికంగా చాలా బలంగా ఉంది. 2025 నాటికి కంపెనీ మార్కెట్ విలువ 4 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది. ఏఐ మరియు క్లౌడ్ వ్యాపారాల్లో ఇన్వెస్టర్లకు కంపెనీపై గట్టి నమ్మకం ఉంది. మరోవైపు, ఫిబ్రవరి 23, 2026 నుండి ఉద్యోగులు వారానికి కనీసం మూడు రోజులు ఆఫీసు నుండి పనిచేయాలని మైక్రోసాఫ్ట్ కొత్త నిబంధనను తీసుకువస్తోంది.
ముగింపు:
ప్రస్తుతానికి జనవరి 2026లో ఎటువంటి ఉద్యోగాల కోత విధించే ప్లాన్ లేదని మైక్రోసాఫ్ట్ గట్టిగా చెబుతోంది. ఇంటర్నెట్లో వస్తున్న వార్తలు కేవలం ఊహాగానాలే తప్ప, వాటిలో ఎటువంటి వాస్తవం లేదు. కంపెనీ తన దీర్ఘకాలిక వృద్ధి మరియు ఏఐ ఆధారిత ఉత్పత్తులపైనే దృష్టి సారించింది.