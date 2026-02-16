JEE Mains Result 2026: జేఈఈ మెయిన్ 2026 ఫలితాలకు సర్వం సిద్ధం.. ఫైనల్ కీ విడుదల చేసిన ఎన్టీఏ.. ఏ క్షణమైనా రిజల్ట్స్!
JEE Mains Result 2026: దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న జేఈఈ మెయిన్ (JEE Main) 2026 తొలి విడత ఫలితాల ప్రక్రియ ముగింపు దశకు చేరుకుంది. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) సోమవారం ఉదయం పరీక్షకు సంబంధించిన ఫైనల్ కీ (Final Key) ని అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచింది. దీనితో ఏ క్షణంలోనైనా ఫలితాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
షెడ్యూల్ ప్రకారం ఫిబ్రవరి 12న ఫలితాలు రావాల్సి ఉండగా, కొన్ని కారణాల వల్ల అవి వాయిదా పడ్డాయి. ఫిబ్రవరి 16 (ఈరోజు) లోపు ఫలితాలు ప్రకటిస్తామని ఎన్టీఏ ముందే వెల్లడించిన నేపథ్యంలో, ఫైనల్ కీ విడుదల కావడంతో అభ్యర్థుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది.
ఫలితాలను ఇలా చెక్ చేసుకోండి:
ఫలితాలు విడుదలైన తర్వాత అభ్యర్థులు కింది అధికారిక వెబ్సైట్ల ద్వారా తమ స్కోర్ కార్డులను పొందవచ్చు:
jeemain.nta.nic.in
nta.ac.in
స్కోర్ కార్డు పొందే విధానం:
వెబ్సైట్లోకి వెళ్లిన తర్వాత 'JEE Main 2026 Session 1 Results' లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
మీ అప్లికేషన్ నెంబర్ (Application Number) మరియు పుట్టిన తేదీ (DOB) వివరాలను నమోదు చేయాలి.
సబ్మిట్ బటన్ నొక్కగానే మీ స్కోర్ కార్డు స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దానిని ప్రింట్ తీసుకోవడం ఉత్తమం.
రికార్డు స్థాయిలో హాజరు:
జనవరి 21 నుంచి 29 వరకు జరిగిన ఈ పరీక్షలకు దేశవ్యాప్తంగా రికార్డు స్థాయిలో విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. పేపర్-1 (బీఈ/బీటెక్) కోసం దాదాపు 13.50 లక్షల మంది దరఖాస్తు చేసుకోగా, వారిలో 95 శాతం మంది పరీక్ష రాశారు. ఫిబ్రవరి 4న విడుదలైన ప్రొవిజినల్ కీపై వచ్చిన అభ్యంతరాలను పరిశీలించిన తర్వాతే అధికారులు ఈ ఫైనల్ కీని సిద్ధం చేశారు. ఎన్ఐటీలు, ట్రిపుల్ ఐటీల్లో ప్రవేశాలకు ఈ స్కోర్ అత్యంత కీలకం కానుంది.