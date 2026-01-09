Results Matter: అమెజాన్లో మారిన రేటింగ్స్ లెక్క! మీ ఇంపాక్ట్ చూపకపోతే ప్రమోషన్ కష్టమేనా?
అమెజాన్ కఠినమైన పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ సిస్టమ్ను ప్రవేశపెట్టింది. 'ఫోర్టే'లో భాగంగా ఉద్యోగులు తాము సాధించిన ప్రయోజనాలను స్పష్టంగా చెప్పాలి. ఇది ఫలితాల ఆధారంగా మూల్యాంకనం చేసే విధానానికి నాంది.
అమెజాన్ తన ఉద్యోగుల పనితీరు సమీక్ష ప్రక్రియలో భారీ మార్పులు చేపట్టింది. ఇకపై ఉద్యోగులు తమ పని వల్ల కంపెనీకి కలిగిన ప్రయోజనాన్ని చాలా స్పష్టంగా వివరించాల్సి ఉంటుంది. వార్షిక మూల్యాంకనంలో భాగంగా ప్రతి ఉద్యోగి తాము సాధించిన మూడు నుండి ఐదు నిర్దిష్ట విజయాలను సమర్పించాలి. అంతేకాకుండా, వచ్చే ఏడాది కంపెనీలో తమ ఎదుగుదల కోసం తీసుకోబోయే చర్యల గురించి వివరణాత్మక నివేదికను ఇవ్వాలి.
ఈ కొత్త విధానం ప్రకారం.. ప్రాజెక్ట్లు, లక్ష్యాలు లేదా ప్రక్రియ మెరుగుదలల ద్వారా తాము అమెజాన్ వ్యాపారానికి ఎలా తోడ్పడ్డారో ఉదాహరణలతో సహా నిరూపించుకోవాలి. గతంలో ఉద్యోగులు తమకున్న నైపుణ్యాల గురించి లేదా తాము ఎంత బాగా పనిచేశామో వివరించేవారు. కానీ, ఇప్పుడు ఆ పద్ధతికి స్వస్తి పలికి 'ఫొర్టె' అనే కొత్త విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు.
అమెజాన్ కొత్త సమీక్షా విధానం ఎందుకు ముఖ్యం?
ఈ 'ఫొర్టె' సమీక్షా ప్రక్రియ ఉద్యోగుల జీతభత్యాలను నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఉద్యోగులు సమర్పించిన విజయాలు, తోటి ఉద్యోగుల అభిప్రాయాలు, మరియు అమెజాన్ నాయకత్వ సూత్రాలను ఎంతవరకు పాటించారనే అంశాల ఆధారంగా మేనేజర్లు రేటింగ్ ఇస్తారు. దీని ఆధారంగానే 'ఓవరాల్ వ్యాల్యూ' రేటింగ్ నిర్ణయించబడుతుంది, ఇది నేరుగా వార్షిక జీతాల పెంపుపై ప్రభావం చూపుతుంది.
అమెజాన్ ఉద్దేశం:
సిఈఓ యాండీ జస్సీ నేతృత్వంలో కంపెనీలో క్రమశిక్షణ మరియు జవాబుదారీతనాన్ని పెంచడంలో భాగంగా ఈ మార్పులు చేస్తున్నారు. ఆఫీసు నుండి పనిచేయడం తప్పనిసరి చేయడం, మేనేజ్మెంట్ స్థాయిలను తగ్గించడం వంటి సంస్కరణల తర్వాత, ఇప్పుడు ఫలితాల ఆధారంగా రివార్డులు ఇవ్వాలని అమెజాన్ నిర్ణయించింది.
టెక్ రంగంలో మారుతున్న పోకడలు:
అమెజాన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ప్రస్తుతం టెక్ రంగంలో కనిపిస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా ఉంది. ఇప్పటికే ఎలోన్ మస్క్, మార్క్ జుకర్బర్గ్ , మరియు గూగుల్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలు తమ ఉద్యోగుల పనితీరు ప్రమాణాలను పెంచాయి. కేవలం పనిచేయడం మాత్రమే కాకుండా, ఆ పని వల్ల సంస్థకు కలిగే వాస్తవ ఫలితాలే ప్రాతిపదికగా టెక్ పరిశ్రమలో కొత్త సంస్కృతి మొదలైంది.
మొత్తానికి, సాఫ్ట్ మూల్యాంకన పద్ధతుల నుండి తప్పుకుని, జవాబుదారీతనం మరియు ఫలితాలే ప్రధాన లక్ష్యంగా సాగే కఠినమైన పని సంస్కృతిలోకి అమెజాన్ అడుగుపెట్టింది.