HCLTech Mega Offer for Freshers: ఫ్రెషర్లకు బంపర్ ఆఫర్.. ఏడాదికి రూ. 22 లక్షల ప్యాకేజీ! మీ దగ్గర ఈ స్కిల్స్ ఉన్నాయా?
హెచ్సీఎల్ టెక్ (HCLTech) ఫ్రెషర్లకు బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. AI, డేటా సైన్స్ వంటి విభాగాల్లో నైపుణ్యం ఉన్న వారికి ఏకంగా రూ. 22 లక్షల ప్యాకేజీ ఇవ్వనుంది. ఐటీ రంగంలో వస్తున్న ఈ మార్పుల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఐటీ కంపెనీలు ఇప్పుడు 'క్వాంటిటీ' కంటే 'క్వాలిటీ'కే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి. నైపుణ్యం కలిగిన అభ్యర్థుల కోసం కోట్లు ఖర్చు చేసేందుకు కూడా వెనకాడటం లేదు.
ఎవరికి ఈ 'ఎలైట్' ప్యాకేజీలు లభిస్తాయి?
హెచ్సీఎల్ ప్రకటించిన ఈ భారీ ప్యాకేజీ (రూ. 18 లక్షల నుండి రూ. 22 లక్షలు) అందరు ఫ్రెషర్లకు వర్తించదు. కేవలం 'ఎలైట్ కేడర్' (Elite Cadre) కింద ఎంపికైన వారికి మాత్రమే ఈ అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కింది విభాగాల్లో అసాధారణ ప్రతిభ చూపిన వారికి ఈ ప్యాకేజీలు అందుతాయి:
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) & మెషిన్ లెర్నింగ్
డేటా సైన్స్ (Data Science)
సైబర్ సెక్యూరిటీ (Cyber Security)
డిజిటల్ ఇంజనీరింగ్
హెచ్సీఎల్ వర్సెస్ ఇన్ఫోసిస్: టాలెంట్ వార్!
కేవలం హెచ్సీఎల్ మాత్రమే కాదు, మరో ఐటీ దిగ్గజం ఇన్ఫోసిస్ (Infosys) కూడా అత్యుత్తమ టాలెంట్ను ఆకర్షించేందుకు భారీగా ఖర్చు చేస్తోంది. స్పెషలైజ్డ్ రోల్స్ కోసం ఇన్ఫోసిస్ కూడా రూ. 7 లక్షల నుండి రూ. 21 లక్షల వరకు ప్యాకేజీలను ఆఫర్ చేస్తోంది. కంపెనీలు ఇప్పుడు కేవలం 15-20 శాతం మంది అత్యుత్తమ అభ్యర్థులను ఎంచుకుని, వారికి సాధారణ ఉద్యోగుల కంటే 3 నుండి 4 రెట్లు ఎక్కువ జీతం ఇస్తున్నాయి.
హెచ్సీఎల్ తాజా నియామకాల గణాంకాలు (Q3 అప్డేట్):
హెచ్సీఎల్ టెక్ విడుదల చేసిన డిసెంబర్ త్రైమాసిక ఫలితాల ప్రకారం కంపెనీ పురోగతి ఇలా ఉంది:
కొత్త నియామకాలు: ఈ క్వార్టర్లో 2,852 మంది ఫ్రెషర్లను, ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం 10,032 మందిని చేర్చుకుంది.
ఆదాయం: కంపెనీ ఆదాయం 13.3 శాతం పెరిగి రూ. 33,872 కోట్లకు చేరుకుంది.
అట్రిషన్ రేటు: ఉద్యోగులు సంస్థను వీడే రేటు (Attrition Rate) గతంలో కంటే తగ్గి 12.4 శాతానికి చేరుకోవడం విశేషం.
ముగింపు: యువత ఏం చేయాలి?
మీరు కూడా ఐటీ రంగంలో భారీ ప్యాకేజీతో కెరీర్ ప్రారంభించాలనుకుంటే, కేవలం అకాడమిక్ డిగ్రీతో సరిపెట్టవద్దు. మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉన్న AI, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ వంటి విభాగాల్లో సర్టిఫికేషన్లు పూర్తి చేసి, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ సంపాదించడం చాలా అవసరం. నైపుణ్యం ఉంటే ఐటీ రంగంలో జీతాలకి ఆకాశమే హద్దు అని హెచ్సీఎల్ నిర్ణయం మరోసారి నిరూపించింది.