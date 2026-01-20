  • Menu
Telangana Government Jobs :తెలంగాణ జిల్లా కోర్టుల రిక్రూట్‌మెంట్ 2026: 859 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల – అర్హత మరియు దరఖాస్తు విధానం

Highlights

తెలంగాణ జిల్లా కోర్టుల నియామకాలు 2026 కోసం 859 పోస్టులతో నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఖాళీలు, అర్హతలు, వయోపరిమితి, దరఖాస్తు రుసుము, ముఖ్యమైన తేదీలు మరియు tshc.gov.in ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలో తెలుసుకోండి.

తెలంగాణ హైకోర్టు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న జిల్లా కోర్టులలో భారీ రిక్రూట్‌మెంట్ డ్రైవ్‌ను ప్రారంభించింది. ఆకర్షణీయమైన వేతనంతో కూడిన స్థిరమైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. 'తెలంగాణ జుడీషియల్ మినిస్టీరియల్ మరియు సబార్డినేట్ సర్వీస్ రూల్స్, 2018' ప్రకారం మొత్తం 859 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.

అధికారిక నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, ఆసక్తి మరియు అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు తెలంగాణ హైకోర్టు అధికారిక వెబ్‌సైట్ (tshc.gov.in) ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లా కోర్టులలోని మినిస్టీరియల్ మరియు సబార్డినేట్ పోస్టులను ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా భర్తీ చేస్తారు.

తెలంగాణ జిల్లా కోర్టు రిక్రూట్‌మెంట్ 2026 – ఖాళీల వివరాలు:

పోస్టుల వారీగా ఖాళీల వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

  • ఆఫీస్ సబార్డినేట్ (Office Subordinate) – 319
  • ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ (Field Assistant) – 61
  • ఎగ్జామినర్ (Examiner) – 49
  • కాపీయిస్ట్ (Copyist) – 63
  • ప్రాసెస్ సర్వర్ (Process Server) – 95
  • రికార్డ్ అసిస్టెంట్ (Record Assistant) – 36
  • ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ (Field Assistant) – 120

పోస్టులకు అనుగుణంగా విద్యార్హతలు ఉంటాయి.

గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన తేదీలు:

  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం: జనవరి 19, 2026
  • దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: ఫిబ్రవరి 13, 2026, రాత్రి 11:59 గంటల వరకు

చివరి నిమిషంలో సర్వర్ సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉన్నందున, అభ్యర్థులు ముందుగానే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించడమైనది.

దరఖాస్తు రుసుము (Application Fee):

నిర్ణీత పేమెంట్ గేట్‌వే ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో మాత్రమే ఫీజు చెల్లించాలి.

  • OC / BC అభ్యర్థులకు: ₹600
  • SC / ST / EWS / మాజీ సైనికులు / దివ్యాంగులకు: ₹400

విద్యార్హతలు (పోస్టుల వారీగా):

  • స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ III: ఏదైనా డిగ్రీతో పాటు ఇంగ్లీష్ షార్ట్‌హ్యాండ్ మరియు ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ (వరుసగా 120 మరియు 45 wpm వేగం) మరియు ప్రాథమిక కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం ఉండాలి.
  • జూనియర్ అసిస్టెంట్: ఏదైనా డిగ్రీతో పాటు ప్రాథమిక కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం ఉండాలి.
  • టైపిస్ట్: ఏదైనా డిగ్రీతో పాటు ఇంగ్లీష్ టైప్‌రైటింగ్‌లో 45 wpm వేగం ఉండాలి.
  • ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్: గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుండి బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
  • ఎగ్జామినర్: ఇంటర్మీడియట్ (10+2) ఉత్తీర్ణత.
  • కాపీయిస్ట్: ఇంటర్మీడియట్ (10+2) తో పాటు 45 WPM వేగంతో ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ తెలిసి ఉండాలి.
  • రికార్డ్ అసిస్టెంట్: ఇంటర్మీడియట్ (10+2) ఉత్తీర్ణత.
  • ప్రాసెస్ సర్వర్: SSC / 10వ తరగతి లేదా తత్సమాన పరీక్ష ఉత్తీర్ణత.

వయోపరిమితి:

  • కనీస వయస్సు: 18 ఏళ్లు
  • గరిష్ట వయస్సు:
  • ప్రాసెస్ సర్వర్ మినహా అన్ని పోస్టులకు: 46 ఏళ్లు
  • ప్రాసెస్ సర్వర్ పోస్టుకు: 45 ఏళ్లు

తెలంగాణ ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం SC, ST, BC, EWS, మాజీ సైనికులు మరియు దివ్యాంగులకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.

దరఖాస్తు విధానం:

  1. అధికారిక వెబ్‌సైట్ tshc.gov.in సందర్శించండి.
  2. తెలంగాణ జిల్లా కోర్టుల రిక్రూట్‌మెంట్ 2026 నోటిఫికేషన్‌ను జాగ్రత్తగా చదవండి.
  3. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసి, లాగిన్ వివరాలతో ప్రవేశించండి.
  4. వ్యక్తిగత మరియు విద్యా వివరాలను సరిగ్గా పూరించండి.
  5. అవసరమైన పత్రాలను (ఫోటో, సంతకం, సర్టిఫికెట్లు) అప్‌లోడ్ చేయండి.
  6. ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు రుసుమును చెల్లించండి.
  7. అన్ని వివరాలను సరిచూసుకుని దరఖాస్తును సబ్మిట్ చేయండి.
  8. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను ప్రింట్ తీసుకోండి.
