సాఫ్ట్‌వేర్ ఫ్రెషర్లకు పండగే: 25 వేల మందిని తీసుకోనున్న కాగ్నిజెంట్‌.. రిక్రూట్‌మెంట్‌లో ఏఐ నిపుణులదే హవా!

Highlights

Cognizant to Hire 25,000 Freshers in 2026: నిరుద్యోగ యువతకు, ముఖ్యంగా ఐటీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టాలనుకునే ఫ్రెషర్లకు ప్రముఖ ఐటీ దిగ్గజం కాగ్నిజెంట్‌ (Cognizant) శుభవార్త చెప్పింది.

Cognizant to Hire 25,000 Freshers in 2026: నిరుద్యోగ యువతకు, ముఖ్యంగా ఐటీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టాలనుకునే ఫ్రెషర్లకు ప్రముఖ ఐటీ దిగ్గజం కాగ్నిజెంట్‌ (Cognizant) శుభవార్త చెప్పింది. 2026 సంవత్సరంలో సుమారు 25,000 మంది ఫ్రెషర్లను నియమించుకోనున్నట్లు సంస్థ సీఈవో రవి కుమార్‌ ఎస్‌ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

వ్యూహాత్మక వ్యాపార విస్తరణలో భాగంగా ఈ భారీ రిక్రూట్‌మెంట్‌ చేపడుతున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. 2025లో సంస్థ 20,000 మందిని నియమించుకోగా, ఈ ఏడాది ఆ సంఖ్యను మరో 20 శాతం పెంచి 24,000 నుంచి 25,000 కు పెంచడం విశేషం. గతేడాది కంపెనీ ఆదాయంలో 6.4 శాతం వృద్ధి నమోదవ్వడం, అలాగే ఒక్కో ఉద్యోగి నుంచి వచ్చే ఆదాయం 5 శాతం పెరగడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సీఈవో తెలిపారు.

కొత్తగా ఉద్యోగాల్లోకి చేరబోయే అభ్యర్థులకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) టెక్నాలజీపై మంచి పట్టు ఉండాలని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా ఏఐ నైపుణ్యాలు ఉన్నవారికే రిక్రూట్‌మెంట్‌లో ప్రాధాన్యత ఉంటుందని రవి కుమార్ పేర్కొన్నారు. ఐటీ రంగం మందగమనంలో ఉందన్న ఆందోళనల మధ్య కాగ్నిజెంట్‌ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం నిరుద్యోగుల్లో కొత్త ఆశలు రేకెత్తిస్తోంది.

