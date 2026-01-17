Bank of Maharashtra 600 ఉద్యోగాలు: పరీక్ష లేకుండానే ఎంపిక.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఖాళీలు!
బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రలో 600 అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్. పరీక్ష లేకుండా మెరిట్ ద్వారా ఎంపిక. ఏపీ, తెలంగాణలో కూడా ఖాళీలు. డిగ్రీ అర్హత ఉన్నవారు జనవరి 25 లోపు అప్లై చేసుకోండి.
బ్యాంకింగ్ రంగంలో కెరీర్ ప్రారంభించాలనుకునే వారికి బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర (BoM) అద్భుతమైన అవకాశం కల్పించింది. 2026 సంవత్సరానికి గాను దేశవ్యాప్తంగా వివిధ బ్రాంచుల్లో 600 అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎలాంటి రాత పరీక్ష నిర్వహించకుండా కేవలం మెరిట్ ఆధారంగానే ఎంపిక చేయనుండటం విశేషం.
ఖాళీల వివరాలు:
మొత్తం 600 పోస్టుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా గణనీయమైన ఖాళీలు ఉన్నాయి:
తెలంగాణ: 17 పోస్టులు
ఆంధ్రప్రదేశ్: 11 పోస్టులు
మహారాష్ట్ర: 261 పోస్టులు (అత్యధికంగా)
ముఖ్యమైన అర్హతలు:
విద్యార్హత: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో డిగ్రీ (Graduation) పూర్తి చేసి ఉండాలి.
స్థానిక భాష: అభ్యర్థులు తాము దరఖాస్తు చేసుకునే రాష్ట్రానికి సంబంధించిన స్థానిక భాష (తెలుగు రాష్ట్రాల వారికి తెలుగు) చదవడం, రాయడం, మాట్లాడడం తెలిసి ఉండాలి. దీని కోసం 10వ లేదా 12వ తరగతి మార్కుల జాబితాలో ఆ భాష ఒక సబ్జెక్టుగా ఉండాలి.
వయస్సు: 30 నవంబర్ 2025 నాటికి 20 నుండి 28 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. (ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీలకు 3 ఏళ్లు వయో సడలింపు ఉంటుంది).
ఎంపిక విధానం & శిక్షణ:
మెరిట్ లిస్ట్: అభ్యర్థులు తమ అకడమిక్ మార్కుల ఆధారంగా షార్ట్లిస్ట్ చేయబడతారు. ఎలాంటి రాత పరీక్ష ఉండదు.
స్టైపెండ్: ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఏడాది పాటు శిక్షణ ఇస్తారు. నెలకు రూ. 12,300 చొప్పున స్టైపెండ్ అందిస్తారు.
శిక్షణ కాలం: ఒక సంవత్సరం (One Year).
దరఖాస్తు ప్రక్రియ:
చివరి తేదీ: జనవరి 25, 2026.
దరఖాస్తు ఫీజు: జనరల్/OBC/EWS అభ్యర్థులకు రూ. 150 + GST, SC/ST అభ్యర్థులకు రూ. 100 + GST. దివ్యాంగులకు (PwBD) ఎలాంటి ఫీజు లేదు.
వెబ్సైట్: www.bankofmaharashtra.in ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.