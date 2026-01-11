Another AP DSC Notification: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. వచ్చే నెలలో మరో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్? 10 వేల పోస్టులతో భారీ భర్తీ!
ఏపీలో మరో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్కు ముహూర్తం ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది. సుమారు 10 వేల పోస్టులతో ఫిబ్రవరిలో నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఖాళీల వివరాలు మరియు పరీక్షలో వచ్చే మార్పుల గురించి ఇక్కడ చదవండి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉపాధ్యాయ కొలువుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం మరో తీపి కబురు అందించేందుకు సిద్ధమైంది. ఇటీవల 16 వేలకు పైగా పోస్టులతో మెగా డీఎస్సీ ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన కూటమి సర్కార్, ఇప్పుడు మరో కొత్త నోటిఫికేషన్కు రంగం సిద్ధం చేస్తోంది. ఫిబ్రవరి రెండో వారంలో ఈ నోటిఫికేషన్ వెలువడే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.
సుమారు 10,000 ఖాళీలు ఉండే అవకాశం!
వచ్చే డీఎస్సీలో పోస్టుల సంఖ్యపై అభ్యర్థుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. విద్యాశాఖ గణాంకాల ప్రకారం ఖాళీలు ఈ విధంగా ఉండవచ్చు:
రిటైర్మెంట్లు: ఈ ఏడాది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 9,000 మంది ఉపాధ్యాయులు పదవీ విరమణ చేయనున్నారు.
మోడల్ స్కూల్స్: రాష్ట్రంలోని 9,200 ప్రాథమిక పాఠశాలలను మోడల్ స్కూల్స్గా మార్చడంతో అదనపు ఉపాధ్యాయుల అవసరం ఏర్పడింది.
మిగిలిపోయిన పోస్టులు: గత మెగా డీఎస్సీలో భర్తీ కాకుండా మిగిలిపోయిన పోస్టులను కూడా ఇందులో కలపనున్నారు.
మొత్తం అంచనా: ఈ లెక్కల ప్రకారం దాదాపు 10,000 ఖాళీలతో కొత్త నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా.
పరీక్ష విధానంలో కీలక మార్పులు?
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాలను పెంచేందుకు వీలుగా ఈసారి డీఎస్సీ పరీక్షలో కొన్ని మార్పులు చేసే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది:
- ఇంగ్లీష్ & కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం: ప్రస్తుత అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇంగ్లీష్ భాషా ప్రావీణ్యం మరియు కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్పై ప్రత్యేకంగా ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంది.
- బోధన నాణ్యత: కేవలం ఖాళీలను భర్తీ చేయడమే కాకుండా, ఉత్తమ బోధనా నైపుణ్యం కలిగిన వారిని ఎంపిక చేసేలా సిలబస్ను రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం.
టెట్ ఫలితాల తర్వాతే నోటిఫికేషన్!
ఇటీవల నిర్వహించిన టెట్ (TET) పరీక్షల ప్రాథమిక కీ ఇప్పటికే విడుదలైంది. త్వరలోనే తుది కీ మరియు ఫలితాలను విద్యాశాఖ వెల్లడించనుంది. ఈ ఫలితాలు వచ్చిన వెంటనే అభ్యర్థులకు తగిన సమయం ఇచ్చి, ఫిబ్రవరిలో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ప్రభుత్వ టీచర్ కావాలనే మీ కలను నిజం చేసుకోవడానికి ఇప్పుడే ప్రిపరేషన్ వేగవంతం చేయండి!