Breaking News: వైరల్ వీడియో ప్రాణం తీసింది! కేరళలో జరిగిన ఈ దారుణం వెనుక అసలు నిజం ఏంటి?

Highlights

కేరళలో వేధింపుల వీడియో వైరల్ కావడంతో మనస్తాపం చెందిన 40 ఏళ్ల వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన సోషల్ మీడియా ట్రయల్స్ మరియు సైబర్ వేధింపులపై ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది.

కేరళలోని కోజికోడ్ జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న ఒక అత్యంత బాధాకరమైన ఘటన, సోషల్ మీడియాలో నియంత్రణ లేని ఆగ్రహం ఎంతటి విషాదానికి దారితీస్తుందో మరోసారి నిరూపించింది. గోవిందపురం ప్రాంతానికి చెందిన 40 ఏళ్ల వ్యక్తి ఆదివారం ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. బస్సులో ఒక యువతి పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించారంటూ అతనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్ అయిన కొద్ది రోజులకే ఈ ఘటన జరిగింది.

ఈ కేసు కేవలం దిగ్భ్రాంతిని కలిగించడమే కాకుండా, సోషల్ మీడియా విచారణలు, సైబర్ వేధింపులు మరియు ఆరోపణలు వైరల్ కావడం వల్ల జరిగే కోలుకోలేని నష్టంపై చర్చను లేవనెత్తింది.

దుమారం రేపిన వీడియో

పయ్యన్నూర్ రైల్వే స్టేషన్ నుండి బస్టాండ్‌కు వెళ్తున్న బస్సులో ఆ వ్యక్తి తనను ఉద్దేశపూర్వకంగా తాకుతూ వేధించాడని ఆరోపిస్తూ ఒక యువతి సోషల్ మీడియాలో వీడియోను పంచుకుంది. ఈ వీడియో అతి తక్కువ సమయంలోనే దాదాపు 20 లక్షల వీక్షణలను పొంది వైరల్ అయ్యింది. వీడియో వైరల్ కావడంతో ఆ వ్యక్తిపై ఆన్‌లైన్‌లో విపరీతమైన ట్రోలింగ్, దూషణలు మరియు వ్యక్తిత్వ హననం మొదలయ్యాయి. శుక్రవారం పని నిమిత్తం కన్నూర్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఘటన జరిగిందని, ఆన్‌లైన్ వేధింపుల వల్ల అతను మానసిక క్షోభకు గురయ్యాడని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.

ఆరోపణలను తిరస్కరించిన కుటుంబం - సైబర్ వేధింపులే కారణం

ఆ వీడియోలోని ఆరోపణలను మృతుడి బంధువులు తీవ్రంగా ఖండించారు. కేవలం ఆన్‌లైన్‌లో గుర్తింపు పొందడానికే ఆ యువతి తప్పుడు ఆరోపణలు చేసిందని వారు వాదిస్తున్నారు. అతను ఎటువంటి నేర చరిత్ర లేని మర్యాదస్తుడని, వైరల్ పోస్ట్ తర్వాత ఎదురైన అవమానాన్ని మరియు సైబర్ దాడులను అతను తట్టుకోలేకపోయాడని కుటుంబం పేర్కొంది. ఏ విచారణ లేకుండానే అతని గౌరవాన్ని రాత్రికి రాత్రే తుడిచిపెట్టేశారని, ఈ మానసిక వేదన వల్లే అతను ప్రాణాలు తీసుకున్నాడని బంధువులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

ఇరువైపులా ఆన్‌లైన్ వేధింపులు

మరోవైపు, వీడియోను అప్‌లోడ్ చేసిన యువతి కూడా ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్ వేధింపులకు గురవుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా ఆగ్రహం ఎంత వేగంగా నియంత్రణ తప్పుతుందో, అది అందరికీ ఎలా హాని కలిగిస్తుందో ఈ పరిణామం సూచిస్తోంది.

వివరంగా దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు

కోజికోడ్ మెడికల్ కాలేజ్ పోలీసులు దీనిని అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రధానంగా ఈ అంశాలపై దృష్టి సారించారు:

  • వైరల్ వీడియో యొక్క వాస్తవికత మరియు దాని నేపథ్యం.
  • సోషల్ మీడియాలో ఆ కంటెంట్ అంత వేగంగా వ్యాపించడానికి కారణాలు.
  • వ్యక్తి మరణానికి దారితీసిన సంఘటనల క్రమం.

సోషల్ మీడియా శక్తిపై ఒక హెచ్చరిక

ధృవీకరించని ఒక వైరల్ వీడియో ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని ఎలా నాశనం చేయగలదో చెప్పడానికి ఈ విషాదకర సంఘటన ఒక నిదర్శనం. సోషల్ మీడియా వేదికలను బాధ్యతాయుతంగా ఉపయోగించాలని, సైబర్ వేధింపులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మరియు ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు బహిరంగంగా అవమానించడం కంటే చట్టబద్ధమైన మార్గాల్లో పరిష్కరించుకోవాలని ఈ ఘటన గుర్తుచేస్తోంది.

డిజిటల్ ఆగ్రహం వల్ల చెల్లించాల్సిన మానవీయ మూల్యం, న్యాయం మరియు సానుభూతిపై ఈ ఘటన ఎన్నో హృదయ విదారకమైన ప్రశ్నలను మిగిల్చింది.

