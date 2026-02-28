  • Menu
Home  > క్రైమ్

కోటగిరిలో దారుణం.. కన్నతల్లిని సజీవదహనం చేసిన కొడుకు

son burns mother
x

కోటగిరిలో దారుణం.. కన్నతల్లిని సజీవదహనం చేసిన కొడుకు

Highlights

నిజామాబాద్ జిల్లా కోటగిరిలో వృద్ధురాలిని ఆమె కుమారుడు సజీవదహనం చేసిన ఘటన కలకలం రేపింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

Kotagiri మండలంలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. వృద్ధురాలైన తల్లిని ఆమె కుమారుడు సజీవదహనం చేసిన సంఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, మద్యానికి బానిసైన కుమారుడు కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో తన తల్లి భూమవ్వపై దాడి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం ఆమెపై పాత దుస్తులు వేసి నిప్పంటించినట్లు సమాచారం. తీవ్రంగా గాయపడిన ఆమె అక్కడికక్కడే మృతి చెందినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick