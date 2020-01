న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా విటులకు బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చిన వ్యభిచార నిర్వాహకులు!

Police busted prostitution racket in Mumbai (representational image) Highlights కొత్త సంవత్సర వేడుకలు దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ముంబాయిలోని ఓ వ్యభిచార ముఠా విటులకు బంపర్...

కొత్త సంవత్సర వేడుకలు దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ముంబాయిలోని ఓ వ్యభిచార ముఠా విటులకు బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చిందట. మీకు విదేశీయులు కావాలా? స్వదేశీయులు కావాలా అంటూ ఆఫర్ ఇచ్చి మరీ వ్యాపారం సాగించిదని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ముంబాయిలో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్న ఒక ముఠా రాకెట్ ను పోలీసులు చేదించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

వైలే పార్లే (వెస్ట్) ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న ప్రభా ప్రబీర్ మండి అలియాస్ సోనీ(36) కొన్నాళ్లుగా వ్యభిచారం చేస్తున్నారు. అంధేరి(ఈస్ట్)‌లోని మరోల్ మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలోని హోటల్ సహార్ గార్డెన్‌లో కొన్ని గదులు అద్దెకు తీసుకుని సెక్స్ రాకెట్ నిర్వహిస్తోంది. దీనిపై పక్కా సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఓ పోలీసును విటుడి రూపంలో అక్కడికి పంపించారు. సోనీని కలుసుకున్న ఆ వ్యక్తి అమ్మాయిలు కావాలని అడగ్గా ఇద్దరు సెక్స్‌వర్కర్లను చూపించింంది. రష్యన్(30) మహిళకు రూ.25వేలు, లోకల్ అమ్మాయికి రూ.15వేలు ఛార్జ్ చేస్తామని చెప్పింది. దీంతో డబ్బులు చెల్లించి ఓ అమ్మాయిని గదిలోకి తీసుకెళ్లి ఆ విటుడు అక్కడి నుంచి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. దాంతో పోలీసులు ఆ ప్రాంతంపై దాడి చేసి సెక్స్ రాకెట్ నడిపిస్తున్న నిర్వాహకుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇద్దరు సెక్స్‌వర్కర్లను రక్షించారు. వ్యభిచార నిర్వాహకురాలు సోనీని అదుపులోకి తీసుకుని స్టేషన్‌కు తరలించారు. ఆమెపై ఐపీసీలోని 370 ప్రకారం, మైనర్ అక్రమ రవాణా, సెక్స్‌రాకెట్ నిర్వహించడం, వ్యభిచారం ద్వారా డబ్బు సంపాదించడం, విటులను ఆకర్షించడం వంటి పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. టీవీ, సినిమాల్లో ఛాన్సుల పేరుతో సోనీ యువతులను నమ్మించి వ్యభిచార కూపంలోకి దించుతున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.